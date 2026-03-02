Highlights: Salzburg verzweifelt an Hartberg-Mauer

Beim Heimdebüt von Neo-Salzburg-Trainer Daniel Beichler hat es für den Tabellenführer der Fußball-Bundesliga nur zu einem 0:0 gereicht. Die „Bullen“ waren am Sonntag gegen einen tief stehenden TSV Hartberg drückend überlegen, fanden aber gegen das von Trainer Manfred Schmid perfekt eingestellte Abwehrbollwerk kaum Lücken. Die Highlights sehen Sie hier in Kooperation mit Sky Sport Austria im Video (oben).