Nach einem Drama ist der große Skitraum geplatzt

Anfang Februar erlitt sie einen Kreuzbandriss, hielt es aber geheim. Denn sie hatte für das Ende der Saison noch einen großen Skitraum. Sie schuftete wie Lindsey Vonn, die sie 2008 als Zehnjährige beim Weltcup am Semmering kennenlernte, unzählige Stunden bei der Physiotherapie. Nur vier Tage nach der schweren Knieverletzung lief das Skiass schon wieder acht Kilometer in einem Einkaufszentrum. Alles sah gut aus. Am Ende gab es aber kein Happy End.
Mit der Amerikanerin, die mit ihrem Kreuzbandriss bei Olympia gestartet und dann bekanntlich nach einem Fahrfehler schwer gestürzt ist, verbinden sie einige Punkte. Am 28. Dezember 2008 lernte die damals 10-Jährige beim Ski-Weltcup am Semmering die 24-jährige Lindsey Vonn bei der Startnummernvergabe kennen.
