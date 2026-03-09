„Zweites Gold und Rapid in den Top 6, perfekt!“

„Wären blöd, wenn wir jammern würden“

Veronika Aigner hält bei Gold in der Abfahrt und Silber im Super-G: „Wir wären blöd, wenn wir jetzt jammern würden. Lilly und ich fahren erst seit einer Woche zusammen. Wir können sehr stolz auf das bereits Erreichte sein.“ Grinsender Nachsatz: „Wir haben noch drei Rennen. Die Kollektion müssen wir aber nicht unbedingt vollmachen. Ich hoffe, dass es zwei Farben bleiben.“