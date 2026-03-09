„Zweites Gold und Rapid in den Top 6, perfekt!“

Rapids 1:0 gegen Salzburg war die beste Motivation. Der sehbeeinträchtigte Johannes Aigner und sein Guide Nico Haberl gewannen am Montag bei den Paralympics in Cortina nach der Abfahrt auch den Super-G. Schwester Veronika Aigner holte mit Guide Lilly Sammer Silber. Elina Stary und Markus Salcher stürzten.
Im Ziel mussten Johannes Aigner und Nico Haberl als Führende noch zittern. Denn ihr größter Konkurrent Giacomo Bertagnolli stand mit seinem Guide noch oben. Nico spielte beim Lauf den Reporter für „Hansi“: „Da habe ich meine Hans Knauss-Künste ausgepackt.“ Es war eine dramatische Reportage. Denn Bertagnolli fuhr stark, es war von oben bis unten ganz knapp. Aber am Ende hatten die Italiener aber 18 Hundertstel Rückstand.
Glühender Fan der Grün-Weißen
In der Mixed Zone lachte Nico: „Die zweite Goldene und Rapid in den Top 6 der Bundesliga, perfekt.“ Der Gloggnitzer ist glühender Fan der Grün-Weißen, geht mit seinem älteren Bruder Mario und seinen Neffen liebend gern ins Stadion, wenn es die Zeit zulässt.
Natürlich schaute er in Cortina am Sonntag das Rapid-Match gegen Salzburg. Johannes lacht: „Es war unglaublich, wie laut er geschrien hat.“ Nachsatz: „Der Opa von meiner Freundin ist Austrianer. Das ist immer lustig.“ Konter von Nico: Er zog den Anorak von Johannes ganz nach oben, weil drunter seine violette Startnummer herausleuchtete.
„Wären blöd, wenn wir jammern würden“
Veronika Aigner hält bei Gold in der Abfahrt und Silber im Super-G: „Wir wären blöd, wenn wir jetzt jammern würden. Lilly und ich fahren erst seit einer Woche zusammen. Wir können sehr stolz auf das bereits Erreichte sein.“ Grinsender Nachsatz: „Wir haben noch drei Rennen. Die Kollektion müssen wir aber nicht unbedingt vollmachen. Ich hoffe, dass es zwei Farben bleiben.“
