Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Nächste Aigner-Show

„Zweites Gold und Rapid in den Top 6, perfekt!“

Wintersport
09.03.2026 13:24
Johannes Aigner fuhr mit Guide Nico Haberl bei den Paralympics in Cortina nach dem Sieg in der ...
Johannes Aigner fuhr mit Guide Nico Haberl bei den Paralympics in Cortina nach dem Sieg in der Abfahrt auch im Super-G zu Gold.(Bild: GEPA)
Porträt von Matthias Mödl
Von Matthias Mödl

Rapids 1:0 gegen Salzburg war die beste Motivation. Der sehbeeinträchtigte Johannes Aigner und sein Guide Nico Haberl gewannen am Montag bei den Paralympics in Cortina nach der Abfahrt auch den Super-G. Schwester Veronika Aigner holte mit Guide Lilly Sammer Silber. Elina Stary und Markus Salcher stürzten.

0 Kommentare

Im Ziel mussten Johannes Aigner und Nico Haberl als Führende noch zittern. Denn ihr größter Konkurrent Giacomo Bertagnolli stand mit seinem Guide noch oben. Nico spielte beim Lauf den Reporter für „Hansi“: „Da habe ich meine Hans Knauss-Künste ausgepackt.“ Es war eine dramatische Reportage. Denn Bertagnolli fuhr stark, es war von oben bis unten ganz knapp. Aber am Ende hatten die Italiener aber 18 Hundertstel Rückstand.

Johannes Aigner und Nico Haberl strahlten um die Wette.
Johannes Aigner und Nico Haberl strahlten um die Wette.(Bild: GEPA)

Glühender Fan der Grün-Weißen
In der Mixed Zone lachte Nico: „Die zweite Goldene und Rapid in den Top 6 der Bundesliga, perfekt.“ Der Gloggnitzer ist glühender Fan der Grün-Weißen, geht mit seinem älteren Bruder Mario und seinen Neffen liebend gern ins Stadion, wenn es die Zeit zulässt. 

Natürlich schaute er in Cortina am Sonntag das Rapid-Match gegen Salzburg. Johannes lacht: „Es war unglaublich, wie laut er geschrien hat.“ Nachsatz: „Der Opa von meiner Freundin ist Austrianer. Das ist immer lustig.“ Konter von Nico: Er zog den Anorak von Johannes ganz nach oben, weil drunter seine violette Startnummer herausleuchtete.

Veronika Aigner (re.) und Lilly Sammer gewannen Silber im Super-G.
Veronika Aigner (re.) und Lilly Sammer gewannen Silber im Super-G.(Bild: GEPA)

„Wären blöd, wenn wir jammern würden“
Veronika Aigner hält bei Gold in der Abfahrt und Silber im Super-G: „Wir wären blöd, wenn wir jetzt jammern würden. Lilly und ich fahren erst seit einer Woche zusammen. Wir können sehr stolz auf das bereits Erreichte sein.“ Grinsender Nachsatz: „Wir haben noch drei Rennen. Die Kollektion müssen wir aber nicht unbedingt vollmachen. Ich hoffe, dass es zwei Farben bleiben.“

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Wintersport
09.03.2026 13:24
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
Teheran: Bomben auf Flughafen, brennende Öllager
288.558 mal gelesen
Die iranische Hauptstadt Teheran ist am Samstagabend von heftigen Explosionen erschüttert ...
Außenpolitik
Khamenei-Sohn neuer Führer + Siebter US-Soldat tot
262.117 mal gelesen
Während die USA den siebten toten US-Soldaten betrauern, hat der Iran einen neuen geistlichen ...
Außenpolitik
Russland liefert Infos an Iran ++ Opferzahl steigt
257.205 mal gelesen
Es gibt Hinweise darauf, dass Moskau versucht hat, sich in den Krieg einzumischen.
Außenpolitik
Khamenei-Sohn neuer Führer + Siebter US-Soldat tot
2261 mal kommentiert
Während die USA den siebten toten US-Soldaten betrauern, hat der Iran einen neuen geistlichen ...
Innenpolitik
Babler übersteht mit 81,5 Prozent die rote Prüfung
1819 mal kommentiert
Ein Wahlergebnis, das Andreas Babler kurz aufatmen lässt.
Außenpolitik
Spritpreise ziehen an ++ Eingriff wäre „zu früh“
1337 mal kommentiert
Der Nahost-Krieg kommt immer deutlicher an Österreichs Zapfsäulen an.
Mehr Wintersport
Nächste Aigner-Show
„Zweites Gold und Rapid in den Top 6, perfekt!“
Paralympics
Zweite Goldmedaille für Johannes Aigner!
Paralympics
Silbermedaille für Veronika Aigner im Super-G!
Meldet sich aus Spital
Haaser: „Weiß nie, was Leben für einen bereithält“
Krönung in der Heimat?
„Hatte Flashbacks!“ McGrath besiegt Olympia-Trauma

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf