Zweitliga-Tormann vor besonderer Heimkehr

Gegen den Angstgegner

So wie der neue Liefering-Trainer Danny Galm sein Debüt. Auch die Jungbullen-Partie bei Sturm II vergangene Woche musste verschoben werden, womit der Deutsche Freitag (18) daheim gegen die Vienna mit seinen Co-Trainern Mehmet Sütcü und Andreas Ulmer zu seiner Premiere kommt. „Die Vorfreude ist groß! Wir hätten letzte Woche natürlich schon gerne gespielt, weil wir heiß darauf waren, dass es endlich losgeht. Wir haben eine gute Trainingswoche hinter uns, die Energie in der Mannschaft ist da. Die Jungs und wir alle im Trainerteam brennen nach der Pause darauf, wieder in den Wettkampfmodus reinzukommen“, sagt Galm vor dem Spiel gegen den Angstgegner Lieferings. Denn gegen die Vienna haben die Jungbullen gegen alle aktuellen Zweitligateams die niedrigste Siegquote, konnten nur zwei von elf Spielen für sich entscheiden.