Rußbach als Fixstern von anerkannten Atomphysikern

Wenn Anfang März die 21. Rußbach School for Nuclear Astrophysics startet, wird das Dorf am Pass Gschütt erneut zum Treffpunkt der internationalen Kernastrophysik. Von 1. bis 7. März 2026 kommen 61 Wissenschaftler aus 19 Ländern nach Rußbach, um sich mit der Entstehung der Elemente im Universum zu beschäftigen. Die Winterschule bringt Studierende, Nachwuchsforscher und erfahrene Experten in einer kompakten Woche zusammen und hat sich in über zwei Jahrzehnten als fester Termin der Community etabliert.