60.000 Euro Schaden: Polizei fasst Seriendieb

Der Lenker stellte sich als 47-jähriger Litauer heraus. Gegen den Beschuldigten waren bereits Ermittlungen wegen mehrerer Wohnhauseinbrüche anhängig. Durch intensive Ermittlungen konnten dem Beschuldigten zumindest sechs vollendete und versuchte Einbrüche in Wohnhäuser in Salzburg und dem angrenzenden Oberösterreich zwischen Oktober 2025 bis Jänner 2026 zugeordnet werden. Der Gesamtschaden liegt bei über 60.000 Euro.