60.000 Euro Schaden: Polizei fasst Seriendieb

Ende Jänner kontrollierte die Zivilstreife in Bad Schallerbach ein Fahrzeug aufgrund eines Verkehrsdelikts. Die Beamten wurden fündig: Der Mann hatte nicht nur gefälschte Auto-Kennzeichen, sondern weit mehr angestellt.
Der Lenker stellte sich als 47-jähriger Litauer heraus. Gegen den Beschuldigten waren bereits Ermittlungen wegen mehrerer Wohnhauseinbrüche anhängig. Durch intensive Ermittlungen konnten dem Beschuldigten zumindest sechs vollendete und versuchte Einbrüche in Wohnhäuser in Salzburg und dem angrenzenden Oberösterreich zwischen Oktober 2025 bis Jänner 2026 zugeordnet werden. Der Gesamtschaden liegt bei über 60.000 Euro.
Vorwiegend stahl der 47-Jährige Schmuck und Bargeld. Bei der Kontrolle im Jänner konnten die Polizisten in dessen Auto erhebliche Mengen Schmuck sicherstellen, der bereits zugeordnet und an die Opfer zurückgegeben werden konnte. Die Ermittlungen des Landeskriminalamtes Salzburg dauern noch an.
Derzeit wird geprüft, ob dem Beschuldigten weitere Straftaten zugeordnet werden können. Der Mann wurde wegen des Verdachts des gewerbsmäßigen Einbruchsdiebstahls sowie Urkundenfälschung festgenommen und in die Justizvollzugsanstalt Salzburg gebracht.
