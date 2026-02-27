U17-Held leitete bei Comeback Liefering-Sieg ein

Liefering holte sich zum Start ins Jahr 2026 gleich drei Punkte. Das Debüt von Trainer Danny Galm sowie „Co“ Andreas Ulmer verlief dank zweier Einwechselspieler ergebnistechnisch nach Wunsch, spielerisch bleibt viel Luft nach oben. Der Deutsche änderte in seinem ersten Match gleich mehrere Dinge.
Drei Punkte, Trainerdebüt gelungen. Liefering bezwang im ersten Spiel im Frühjahr der 2. Liga die Vienna mit 1:0. Es war nicht nur das erste Spiel von Trainer Danny Galm, sondern auch das einiger Talente. Das einzige Tor des Spiels gelang aber durch zwei Kicker, die bereits ein wenig Zweitliga-Erfahrung haben. Shootingstar Johannes Moser bediente Goldtorschütze Alexander Murillo.
Aber von vorne: Liefering startete mit einigen Änderungen in das Zweitliga-Frühjahr. Wie Kooperationsklub Salzburg spielen die Jungbullen jetzt in einem 4-3-3-System. Mit Torhüter Christian Zawieschitzky, Valentin Sulzbacher und Enrique Aguilar sammelten drei Spieler der großen Bullen Spielpraxis. Dem Spiel selbst konnten sie aber keinen Stempel aufdrücken. Vorne waren die Jungbullen bis auf zwei Aluminiumtreffer (20., 44.) von Aboubacar Camara sehr harmlos, hinten hatten sie bei einem Lattentreffer (17.) der Vienna Glück.
Goldenes Händchen
Dafür vermisste man Stürmer Phillip Verhounig. Der Kärntner, der als Kapitän von Liefering in die Saison gegangen war, verpasste das Spiel wie auch Jakob Brandtner wegen der Angelobung beim Bundesheer. Dafür kam der erst 17-jährige Salzburger Nico Masching in der Halbzeitpause zu seinem Zweitliga-Debüt. Der Innenverteidiger kam für Sulzbacher ins Spiel. Für rund 25 Minuten durfte auch U17-WM-Held Johannes Moser ran. Der Mittelfeldspieler absolvierte seine erste Partie seit der bitteren Finalniederlage in Katar. Mit ihm wurde Alexander Murillo eingewechselt. Das Joker-Duo war es auch, dass ihr Team in Führung brachte. Moser spielte einen Ball in die Tiefe, Murillo lief allein auf den Vienna-Goalie zu und verwertete (74.). Die Gäste aus Wien luden Liefering regelrecht zu diesem Treffer ein, ließen nur einen Mann in der Verteidigung zurück.
Danach trat Liefering mit deutlich mehr Selbstvertrauen auf, Galm schenkte einem weiteren Jungspund sein erstes Spiel in Liga zwei. Filip Aleksic, erst 16 Jahre jung, durfte sich nach einer guten Wintervorbereitung erstmals in der zweithöchsten Spielklasse zeigen.
