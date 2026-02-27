U17-Held leitete bei Comeback Liefering-Sieg ein

Goldenes Händchen

Dafür vermisste man Stürmer Phillip Verhounig. Der Kärntner, der als Kapitän von Liefering in die Saison gegangen war, verpasste das Spiel wie auch Jakob Brandtner wegen der Angelobung beim Bundesheer. Dafür kam der erst 17-jährige Salzburger Nico Masching in der Halbzeitpause zu seinem Zweitliga-Debüt. Der Innenverteidiger kam für Sulzbacher ins Spiel. Für rund 25 Minuten durfte auch U17-WM-Held Johannes Moser ran. Der Mittelfeldspieler absolvierte seine erste Partie seit der bitteren Finalniederlage in Katar. Mit ihm wurde Alexander Murillo eingewechselt. Das Joker-Duo war es auch, dass ihr Team in Führung brachte. Moser spielte einen Ball in die Tiefe, Murillo lief allein auf den Vienna-Goalie zu und verwertete (74.). Die Gäste aus Wien luden Liefering regelrecht zu diesem Treffer ein, ließen nur einen Mann in der Verteidigung zurück.