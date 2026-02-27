Rodelbilder aus Bramberg gehen um die Welt

Die Schlitten stehen Kufe an Kufe bereit und Verleiher Kaspar Prossegger macht jedem Interessierten sofort Lust auf die längste beleuchtete Rodelbahn der Welt. Er zeigt stolz ein Video, das gerade millionenfach geteilt wurde. „7000 Rodler kamen allein an einem Samstag“, freut sich ÖVP-Bürgermeister Hannes Enzinger zurecht über den Tourismus-Magneten. Ob nicht zuletzt zu viele Appartements entstanden? Rückgrat sei die eigentümergeführte Hotellerie, betont er. „Aber es braucht beides.“