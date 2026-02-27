Lenker kracht betrunken in Brückengeländer

Kurz nach 1 Uhr ereignete sich in der Bahnhofstraße beim Reinbachgraben in St. Johann im Pongau ein Unfall mit Eigenverletzung. Ein 24-jähriger Lenker kam auf die Gegenfahrbahn und prallte frontal gegen das Brückengeländer, sein Pkw blieb auf der Bahnböschung liegen. Er wurde ins Klinikum Schwarzach gebracht, der Alkotest ergab 1,74 Promille, der Führerschein wurde sofort abgenommen.