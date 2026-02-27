Lenker kracht betrunken in Brückengeländer

Alarm in St. Johann in Salzburg: Ein 24-Jähriger verlor in der Nacht auf Freitag in der Bahnhofstraße die Kontrolle, krachte mit seinem Auto ins Brückengeländer und rutschte die Böschung zur Bahntrasse hinunter. Der Lenker war stark alkoholisiert, die Feuerwehr rückte mit einem Großaufgebot an.
Kurz nach 1 Uhr ereignete sich in der Bahnhofstraße beim Reinbachgraben in St. Johann im Pongau ein Unfall mit Eigenverletzung. Ein 24-jähriger Lenker kam auf die Gegenfahrbahn und prallte frontal gegen das Brückengeländer, sein Pkw blieb auf der Bahnböschung liegen. Er wurde ins Klinikum Schwarzach gebracht, der Alkotest ergab 1,74 Promille, der Führerschein wurde sofort abgenommen.
Um 1.07 Uhr alarmierte die Landeswarnzentrale die Feuerwehr zu dem Unfall. Die Florianis banden ausgetretene Betriebsmittel, bargen den Wagen mit einem Bergekran, sicherten das Geländer und meldeten einen aufgerissenen Dieseltank, aus welchem Diesel in die Salzach floss.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.