Frau mit 1,6 Promille zweimal am Steuer ertappt

Innerhalb eines Tages hat die Polizei mehrere massiv beeinträchtigte Lenker aus dem Verkehr gezogen – mit Alkohol, Drogen, Fahrerflucht und Fahren trotz abgelaufenem Führerschein. In allen Fällen wurden Führerscheine abgenommen und Anzeigen erstattet.
Kurz vor 23 Uhr am Donnerstag verursachte eine 47-jährige Pongauerin in Bad Hofgastein einen Unfall mit Sachschaden und flüchtete. Sie wurde wenig später auf einem Parkplatz angetroffen, der Alkotest ergab 1,54 Promille, Führerschein und Fahrzeugschlüssel wurden abgenommen. Nachdem Zeugen meldeten, dass sie erneut mit dem Pkw losgefahren war, ergab ein weiterer Test 1,62 Promille. Auch der zweite Fahrzeugschlüssel wurde sichergestellt, mehrere Anzeigen folgen.
Mehrere Substanzen intus
Bereits am Nachmittag stellten Polizisten in der Stadt Salzburg bei einem 54-jährigen Pkw-Lenker eine Beeinträchtigung fest. Die klinische Untersuchung ergab Einfluss von Suchtgift, Medikamenten und Übermüdung, der Führerschein wurde abgenommen.
Wenig Promille, dafür Drogen
Auf der A10 fiel einer Zivilstreife ein 22-jähriger Ungar auf, der am Steuer sein Handy benutzte. Bei der Kontrolle auf einer Raststation ergab der Alkotest 0,22 Promille, der Drogenschnelltest war positiv. Der Probeführerscheinbesitzer verweigerte die ärztliche Untersuchung, sein Führerschein wurde vorläufig abgenommen.
Cannabis, Kokain und kein Führerschein
Bereits am Donnerstagvormittag kontrollierten Beamte in Mittersill einen 35-jährigen Pkw-Lenker. Der Alkovortest war negativ, der Drogenschnelltest reagierte auf Cannabis und Kokain, ein Arzt bestätigte Fahruntauglichkeit. Zudem war der Führerschein seit November abgelaufen, die Weiterfahrt wurde untersagt und das Fahrzeug abgestellt.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.