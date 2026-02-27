Frau mit 1,6 Promille zweimal am Steuer ertappt

Kurz vor 23 Uhr am Donnerstag verursachte eine 47-jährige Pongauerin in Bad Hofgastein einen Unfall mit Sachschaden und flüchtete. Sie wurde wenig später auf einem Parkplatz angetroffen, der Alkotest ergab 1,54 Promille, Führerschein und Fahrzeugschlüssel wurden abgenommen. Nachdem Zeugen meldeten, dass sie erneut mit dem Pkw losgefahren war, ergab ein weiterer Test 1,62 Promille. Auch der zweite Fahrzeugschlüssel wurde sichergestellt, mehrere Anzeigen folgen.