Mehrere Verkehrssünder

Frau mit 1,6 Promille zweimal am Steuer ertappt

Salzburg
27.02.2026 12:15
Die Polizisten zogen mehrere Führerscheine ein (Symbolbild)
Die Polizisten zogen mehrere Führerscheine ein (Symbolbild)(Bild: Andreas Tröster)
Porträt von Salzburg-Krone
Von Salzburg-Krone

Innerhalb eines Tages hat die Polizei mehrere massiv beeinträchtigte Lenker aus dem Verkehr gezogen – mit Alkohol, Drogen, Fahrerflucht und Fahren trotz abgelaufenem Führerschein. In allen Fällen wurden Führerscheine abgenommen und Anzeigen erstattet.

Kurz vor 23 Uhr am Donnerstag verursachte eine 47-jährige Pongauerin in Bad Hofgastein einen Unfall mit Sachschaden und flüchtete. Sie wurde wenig später auf einem Parkplatz angetroffen, der Alkotest ergab 1,54 Promille, Führerschein und Fahrzeugschlüssel wurden abgenommen. Nachdem Zeugen meldeten, dass sie erneut mit dem Pkw losgefahren war, ergab ein weiterer Test 1,62 Promille. Auch der zweite Fahrzeugschlüssel wurde sichergestellt, mehrere Anzeigen folgen.

Mehrere Substanzen intus 
Bereits am Nachmittag stellten Polizisten in der Stadt Salzburg bei einem 54-jährigen Pkw-Lenker eine Beeinträchtigung fest. Die klinische Untersuchung ergab Einfluss von Suchtgift, Medikamenten und Übermüdung, der Führerschein wurde abgenommen.

Wenig Promille, dafür Drogen
Auf der A10 fiel einer Zivilstreife ein 22-jähriger Ungar auf, der am Steuer sein Handy benutzte. Bei der Kontrolle auf einer Raststation ergab der Alkotest 0,22 Promille, der Drogenschnelltest war positiv. Der Probeführerscheinbesitzer verweigerte die ärztliche Untersuchung, sein Führerschein wurde vorläufig abgenommen.

Cannabis, Kokain und kein Führerschein
Bereits am Donnerstagvormittag kontrollierten Beamte in Mittersill einen 35-jährigen Pkw-Lenker. Der Alkovortest war negativ, der Drogenschnelltest reagierte auf Cannabis und Kokain, ein Arzt bestätigte Fahruntauglichkeit. Zudem war der Führerschein seit November abgelaufen, die Weiterfahrt wurde untersagt und das Fahrzeug abgestellt.

Salzburg
27.02.2026 12:15
Salzburg

