Auto durchbricht Holzzaun in der Spielbergstraße

In Krispl (Salzburg) ist am Donnerstag eine Lenkerin in einer Rechtskurve von der Fahrbahn abgekommen und hat mit ihrem Auto das Brückengeländer der Spielbergstraße durchbrochen. Die Frau blieb unverletzt, die Feuerwehr sicherte die Unfallstelle und barg das schwer beschädigte Fahrzeug.
Auf der Spielbergstraße kam am Donnerstag eine Pkw-Lenkerin in einer Rechtskurve aus noch ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab und durchbrach mit ihrem Fahrzeug das Brückengeländer. Beim Eintreffen des Einsatzleiters und der Feuerwehrkräfte befand sich die unverletzte Frau bereits außerhalb des Wagens und wurde von einem nachkommenden Lenker betreut.
Die Feuerwehr Krispl sicherte die Unfallstelle ab, stellte den Brandschutz sicher und kontrollierte den angrenzenden Bachbereich vorsorglich auf ausgetretene Betriebsmittel. Das stark beschädigte Auto wurde mit dem Rüstlöschfahrzeug auf einen nahe gelegenen Parkplatz verbracht und für den Abschleppdienst bereitgestellt.
Nach der Reinigung der Fahrbahn und einer provisorischen Sicherung des Brückengeländers rückten 19 Einsatzkräfte mit drei Fahrzeugen wieder ein.
