Auto durchbricht Holzzaun in der Spielbergstraße

Auf der Spielbergstraße kam am Donnerstag eine Pkw-Lenkerin in einer Rechtskurve aus noch ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab und durchbrach mit ihrem Fahrzeug das Brückengeländer. Beim Eintreffen des Einsatzleiters und der Feuerwehrkräfte befand sich die unverletzte Frau bereits außerhalb des Wagens und wurde von einem nachkommenden Lenker betreut.