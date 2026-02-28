Wegen Ramadan! BVB-Stars gegen Bayern nur auf Bank

BVB will Rückstand verkürzen

Nach der bitteren Pleite im Champions-League-Playoff gegen Atalanta, bei der auch Bankdrücker Ramy Bensebaini mit dem Elfmeterfoul zum entscheidenden Tor nicht ganz unbeteiligt war, sollte der BVB gegen die Bayern gewinnen, um den Anschluss an die Tabellenspitze nicht zu verlieren. Bei einem Sieg würden die „Schwarzgelben“ den Rückstand auf nur fünf Punkte verkürzen.