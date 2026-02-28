Wegen Ramadan! BVB-Stars gegen Bayern nur auf Bank

Bei der BVB-Aufstellung im „Klassiker“ gegen Bayern München sucht man vergeblich nach Serhou Guirassy und Ramy Bensebaini. Trainer Niko Kovac setzte die Beiden im Spitzenduell auf die Bank – der Grund dafür sei die Fastenzeit.
„Wir sind seit zwei Wochen in der Fastenzeit. Wir haben schon vier Spiele gespielt“, erklärte Niko Kovac vor dem Top-Duell gegen den Tabellenführer. „Es kostet viel Energie, wenn du den ganzen Tag nicht essen und trinken kannst. Deswegen konnte ich die Jungs heute einfach auch nicht bringen.“
BVB will Rückstand verkürzen
Nach der bitteren Pleite im Champions-League-Playoff gegen Atalanta, bei der auch Bankdrücker Ramy Bensebaini mit dem Elfmeterfoul zum entscheidenden Tor nicht ganz unbeteiligt war, sollte der BVB gegen die Bayern gewinnen, um den Anschluss an die Tabellenspitze nicht zu verlieren. Bei einem Sieg würden die „Schwarzgelben“ den Rückstand auf nur fünf Punkte verkürzen.
