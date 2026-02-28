Staatsanwalt tritt ab: „Habe mich nie gefürchtet“

Es folgte die Ernennung zum Obersten Staatsanwalt, und bald darauf übernahmen Sie die Leitung der Staatsanwaltschaft Graz.

Dort habe ich 15 Jahre gearbeitet, von Leoben bin ich aber nie weggegangen. In dieser Zeit ist auch der Fall Natascha Kampusch aufgekommen. Darüber rede ich nicht so gerne, weil da einiges von politischer und nicht-politischer Seite passiert ist, über das man nur den Kopf schütteln kann. Ein Opfer, das so etwas durchgemacht hat, öffentlich der Lüge zu bezichtigen, wobei nichts das belegt, ist schon sehr kühn. Ich habe das als menschenverachtend empfunden. Wenn ich etwas behaupte, dann muss ich das auch beweisen können.