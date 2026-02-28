Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Trendsetterin mit 94

FinanzOnline: Oma Erna löste Antragsflut aus

Österreich
28.02.2026 16:20
Oma Erna mit ihrem Sohn Horst Pauer (links) und Finanzminister Martin Marterbauer
Oma Erna mit ihrem Sohn Horst Pauer (links) und Finanzminister Martin Marterbauer(Bild: Imre Antal)
Porträt von Sandra Pichler-Ramsauer
Porträt von Philipp Stewart
Von Sandra Pichler-Ramsauer und Philipp Stewart

Diese Wienerin hat die Beamten im Finanzministerium wachgerüttelt – die heute 94-jährige Oma Erna sprach nämlich Klartext: Ältere Menschen, Face-ID und ID Austria sind (oft) nicht kompatibel. Klare Worte und eine Erfolgsgeschichte.

0 Kommentare

„Um auch Menschen, die sich im digitalen Umgang weniger versiert fühlen, eine einfache Möglichkeit der Arbeitnehmerveranlagung zu bieten, gibt es seit Jänner 2026 die unentgeltliche Vertretung bei FinanzOnline, bei der sich Menschen von volljährigen Vertrauenspersonen vertreten lassen können.“ – Das ist ein Satz aus dem Finanzministerium, Beamtendeutsch, das den Damen und Herren zuvor deutlich „ausgedeutscht“ wurde. Nämlich von Oma Erna, jener Wienerin, die – wie berichtet – irgendwann in der digitalen Sackgasse endete.

Sohn landete im Nirwana, dann meldete sich Minister
Aber was war passiert? Die heute 94-Jährige wollte im vergangenen Jahr ihre Steuererklärung machen. Doch ohne ID Austria via Face-ID am Pensionisten-Handy gab es auch kein FinanzOnline. Oma Ernas Sohn Horst Pauer wandte sich an SPÖ-Finanzminister Markus Marterbauer und landete erst einmal im Nirwana mit seiner Bitte um Unterstützung für Senioren.

Doch siehe da: Irgendwann wurde die Wienerin zu Kaffee und Kuchen ins Ministerium eingeladen und durfte ihrem Unmut freien Lauf lassen. Beamte wurden wachgerüttelt, weil klar wurde, dass Oma Erna kein Einzelfall ist – technisch ausgeschlossen, praktisch entmündigt.

Lesen Sie auch:
Erna Pauer wird in wenigen Tagen 94 Jahre alt – und brachte den Finanzminister dazu, den Zugang ...
Zugang für Senioren
Auf Druck von Erna (93) wird FinanzOnline umgebaut
30.01.2026
Krone Plus Logo
Digitale Sackgasse
Technik sperrt Oma Erna (93) von FinanzOnline aus
28.06.2025

Familienangehörige, Bekannte oder Freunde dürfen jetzt helfen
Und so wurden Gesetze angepasst, Verordnungen geändert und FinanzOnline technisch so geändert, dass Familienangehörige, Bekannte oder Freunde in Vertretung für die ältere Generation agieren dürfen.

Zitat Icon

Nicht alle Menschen tun sich in der digitalen Welt leicht. Mit dieser Regelung schaffen wir ein sicheres System für all jene, die Unterstützung brauchen.

Markus Marterbauer, Finanzminister

Bild: Imre Antal

12.000 Vertrauenspersonen haben bis dato ihre Anträge bei der Finanz (unentgeltlich) eingebracht. 7300 Personen unterstützen bereits aktiv bei Online-Erledigungen. Dank Oma Erna!

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Österreich
28.02.2026 16:20
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Beobachter sprechen von einer neuen Eskalationsstufe in dem ohnehin angespannten Verhältnis ...
Gegenseitige Angriffe
Pakistan erklärt Taliban-Regierung „offenen Krieg“
Bargeld ist bei Jung und Alt beliebt.
Auch Junge zahlen cash
Österreich bleibt absolute Bargeld-Hochburg
Eingangstor zum Campus der US-Universität Harvard
Kontakt zu Epstein
Österreichischer Harvard-Professor beurlaubt
Am Weg in Nahen Osten
US-Flugzeugträger plagt Problem mit Hightech-WCs
1406 leichte Vorbeben
Vulkan spuckt Aschewolke 2000 m in den Himmel
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
Iran: Ayatollah-Palast zerstört, Minister getötet
188.093 mal gelesen
Der Amtssitz von Ayatollah Ali Khamenei dürfte zerstört worden sein, weltweit kommt es zu ...
Stars & Society
Wiener Luxus-Influencer Mike Maschina (34) ist tot
106.268 mal gelesen
Party, Luxus, Insolvenz – und plötzlich tot: Mike Maschina ist überraschend verstorben.
Österreich
Interne Schelte für Toni Fabers „Zölibat“-Sager
82.248 mal gelesen
Krone Plus Logo
Gern gesehener Gast auf Veranstaltungen: Dompfarrer Toni Faber mit Natalie Nemec,  hier auf dem ...
Außenpolitik
Iran: Ayatollah-Palast zerstört, Minister getötet
3672 mal kommentiert
Der Amtssitz von Ayatollah Ali Khamenei dürfte zerstört worden sein, weltweit kommt es zu ...
Innenpolitik
Koalition verspielt Mehrheit, FPÖ im Höhenflug
1580 mal kommentiert
Andreas Babler, Christian Stocker und Beate Meinl-Reisinger
Wien
Beliebte Imbiss-Kette wirbt mit Ramadan-Menüs
1124 mal kommentiert
Ramadan-Menü bei Nordsee: geniale Idee oder Ärgernis?
Mehr Österreich
Schneebrett abgerissen
Vier Skitourengeher lösen Lawine in Zederhaus aus
Trendsetterin mit 94
FinanzOnline: Oma Erna löste Antragsflut aus
Wilde Party aufgelöst
Polizisten beschimpft und mit Pyrotechnik beworfen
Diskutieren Sie mit!
Wie nutzen Sie die ersten Sonnenstrahlen?
Unfall in Vorarlberg
Auto zwischen Lkw und Hausmauer eingeklemmt
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf