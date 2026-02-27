„So etwas hat im Fußball nichts zu suchen“

„Ganz ehrlich, meine Familie möchte ich so einem Risiko nicht aussetzen“, sagt Philipp Hosiner, angesprochen auf das vergangene Derby in Favoriten. Das – fernab des 2:0-Erfolges der Austria – in einem Skandal gipfelte. Feuerwerkskörper, Pyrotechnik und schließlich gezündete Böller. Da war für den violetten Fan-Liebling, der das gewohnt aufgeheizte Duell in der Generali-Arena verfolgte – Schluss! „Diese Knallerei. Egal ob zu Silvester oder im Stadion. Es gibt für mich nichts Dümmeres. Mein Sohn und ich sind dann gegangen.“ Frühzeitig. Kein Problem für „Hosi“. „Es gibt Grenzen, die muss man den handelnden Personen aufzeigen. So etwas hat mit Fußball gar nichts mehr zu tun und dementsprechend dort auch nichts zu suchen.“