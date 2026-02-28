Sensation! UVC Graz setzt sich die Krone auf

„Wahnsinn! Wir können es noch gar nicht glauben. Wir waren der Underdog und haben vor dem Finale gesagt, dass wir es einfach genießen wollen. Dass am Ende dann wirklich der Sieg rausgeschaut hat, ist noch irrer, als es ohnehin schon zuvor war“, strahlte Kapitän Arwin Kopschar. Sein Gegenüber, Max Thaller, suchte enttäuscht nach den richtigen Worten: „ Ich habe eigentlich keine. Wir haben irgendwie den Kampf nicht angenommen, Graz hat zweimal mit viel Kampfgeist gewonnen. Wir haben das nicht geschafft. Das ist so bitter, weil wir uns so viel mehr erwartet haben“, meinte Thaller, der fair gratulierte: „UVC Graz hat sich verdient den Titel geholt. Gratulation!“