Historisch! Rapidler und Influencer staunten

In der Stadthalle B wurde ein kleines Stück Wiener Fußballgeschichte geschrieben. Da staunten auch die Influencer von „Boss Vienna“ und zwei Rapid-Asse.
Dennis Salioski und Filip Milenov haben auf ihrer Instagram-Seite wearebossvienna fast 100.000 Follower. Die Jugend findet ihre Beiträge richtig cool. Daher wurden die beiden als Zuschauer beim „Krone“-Hallencup in der Stadthalle B von den Spielern begeistert gefeiert.
Die beiden 27-Jährigen standen bei unserem Turnier einst selbst auf dem Parkett: „Es ist einfach ein geiles Event, das es sonst so nicht gibt.“ Filip spielte für das Gymnasium Draschestraße, Dennis für die SMS 2 Wittelsbachstraße. Seine Ex-Schule prallte im Endspiel in der Neuauflage aus dem Vorjahr auf das Ella Lingens Gymnasium.
Dramatisches Finish
Beide Teams lieferten sich ein rassiges Spiel mit spektakulären Aktionen. Die Torhüter Felix Dou (Ella Lingens) und Mathias Kostelnik (Wittelsbachstraße) verhinderten zunächst mit Glanzparaden Tore. Nach dem Seitenwechsel traf Ella Lingens-Kapitän Luka Nebl, der auch in Österreichs U15 und in Rapids U15 spielt, nach einer schönen Kombination zum 1:0. Nach einem weiteren feinen Spielzug erzielte Benjamin Masic das 2:0.
Danach vergab Nebl nach einem furiosen Dribbling mit einer Showeinlage das sichere 3:0. So kam die Wittelsbachstraße durch Aleksandar Antonjevic noch zum 1:2. 15 Sekunden vor dem Abpfiff verhinderte die Stange den Ausgleich.
„Das Niveau war wirklich hoch“
Rapid-Profi Dominik Weixelbraun, der Maximilian Schulz als besten Torschützen ehrte, meinte: „Das Niveau war wirklich hoch, Luka Nebl ist bei Rapid auf jeden Fall gut aufgehoben. Natürlich muss die eine Aktion das 3:0 sein. Wenn er ihn macht, darf er sich feiern lassen. Aber sie haben gewonnen, daher interessiert die Szene keinen mehr.“ Rapid-Stürmerin Lana Khalaf zeichnete Nebl als wertvollsten Spieler des Turniers aus: „Er ist technisch überragend, hat ein super Spielverständnis und ist topfit.“
Andreas Kober, Trainer der Sieger, sagte: „Es war eine starke Mannschaftsleistung. Vor zwei Wochen haben wir in der Hauptrunde nach 4:1-Führung noch 4:5 gegen die Wittelsbachstraße verloren. Vergangenes Jahr im Endspiel haben wir gegen sie gar nichts zusammengebracht. Daher bin ich sehr stolz auf die Jungs.“
Sieg einer Legende gewidmet
Bei der Kabinenparty schrien die Spieler: „Wir haben Geschichte geschrieben!“ Das Ella Lingens Gymnasium gewann zum ersten Mal den „Krone“-Hallencup. Nachdem Billa-Vertriebsdirektor Matteo Chlebeczek („wir unterstützen dieses Turnier aus voller Überzeugung“) den Wanderpokal übergeben hatte, sagte Kober: „Wir widmen diesen Erfolg Johannes Anglmayer, der vor knapp 20 Jahren die Fußballklassen im Ella Lingens Gymnasium eingeführt hat.“ Da applaudierten auch Christian Kraxner und Klaus-Jürgen Spätauf, die mit ihrem Team das Turnier wieder perfekt organisierten.
