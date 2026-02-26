Historisch! Rapidler und Influencer staunten

„Das Niveau war wirklich hoch“

Rapid-Profi Dominik Weixelbraun, der Maximilian Schulz als besten Torschützen ehrte, meinte: „Das Niveau war wirklich hoch, Luka Nebl ist bei Rapid auf jeden Fall gut aufgehoben. Natürlich muss die eine Aktion das 3:0 sein. Wenn er ihn macht, darf er sich feiern lassen. Aber sie haben gewonnen, daher interessiert die Szene keinen mehr.“ Rapid-Stürmerin Lana Khalaf zeichnete Nebl als wertvollsten Spieler des Turniers aus: „Er ist technisch überragend, hat ein super Spielverständnis und ist topfit.“