„Sexsklavin“ verklagt „Zurück in die Zukunft“-Star

Sie habe ihn „nur als Freund“ betrachtet. Doch nachdem sie in das Anwesen des 61-Jährigen im Vorort Silver Lake eingezogen sei, „sollte ich seine Freundin sein und umsonst für ihn arbeiten“. Laut Gerichtsunterlagen soll der Schauspieler versucht haben, „mich zu manipulieren und dazu zu bringen, eine sexuelle Beziehung mit ihm einzugehen“.