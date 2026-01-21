Vorteilswelt
„Immer härter pushen"

Sylvester Stallone begeistert Fans mit Mega-Muckis

Society International
21.01.2026 08:25
Sylvester Stallone ist mit 79 Jahren immer noch fit, wie sein neuestes Video aus dem ...
Sylvester Stallone ist mit 79 Jahren immer noch fit, wie sein neuestes Video aus dem Fitnessstudio beweist.(Bild: instagram.com/officialslystallone)
Porträt von Christian Thiele
Von Christian Thiele

Er ist 79, mit dem muskulösen Körper eines um Jahrzehnte jüngeren Mannes. Sylvester Stallone begeistert seine Fans mit einem neuen Instagram-Video, auf dem er sich in einem Fitnessstudio zeigt und die tätowierten Muckis spielen lässt.

„Ich habe schon lange kein Video mehr aus dem Gym gemacht“, lacht Stallone in dem Clip. Für den „Rocky“-Star ist das Fitnessstudio für ihn seit Langem mehr nur als ein Zufluchtsort, er vergleicht es mit einer Kirche. „Wir beten darum, besser zu werden, uns körperlich besser zu fühlen, damit wir die Kraft haben, unsere Ziele zu erreichen – selbstbewusst und bereit, jede Herausforderung anzunehmen“, fuhr er fort. „Weiter reinhauen. Bis bald.“

Hier können Sie sich Sylvester Stallones Muckis anschauen:

Dass ihm das knochenharte Training mit fast 80 Jahren schon längst nicht mehr so leicht fällt wie früher, daraus macht „Sly“ keinen Hehl. Der Actionstar schrieb unter sein Video: „Jedes Jahr wird es härter und härter, aber genau deshalb muss man immer härter pushen. Blut, Schweiß und Tränen.“

Fans reagierten mit Bewunderung auf die Fitness-Botschaft ihres Idols. „Wir könnten uns glücklich schätzen, in seinem Alter so auszusehen wie Sly“, hieß es in einem Kommentar. Ein anderer schrieb: „Mit gutem Beispiel vorangehen!! Siehst großartig aus, Sly!“

Von Hollywood bereits abgeschrieben
Das Fitness-Posting folgt auf ein offenes Interview, in dem Stallone erzählte, dass Hollywood ihn einst bereits komplett abgeschrieben hatte. „Fast ein Jahrzehnt lang konnte ich keine Arbeit finden“, sagte er im Gespräch mit der Seniorenvereinigung AARP. „Nach ,Cop Land‘ wollte mich niemand mehr und selbst meine Agenten haben mich rausgeworfen.“

Besonders hart habe es ihn getroffen, als er dann auch noch von seinem langjährigen Manager fallen gelassen wurde. Stallone: „Er sagte: ,Ich kann nichts mehr für dich tun, niemand will dich wirklich noch.‘ Und ich fragte mich: ,Wie konnte das passieren?‘“ Als Antwort bekam er zu hören, dass die Filmstudio-Bosse das Gefühl hatten, „ich sei schon längst nicht mehr der, der ich einmal war“.

Stallone kämpfte sich zurück
Seine Comeback-Versuche gestalteten sich mehr als schwierig – selbst als der damals 60-Jährige versuchte, noch einmal in seine Paraderolle als „Rocky Balboa“ zurückzukehren: „Weil ,Rocky V‘ ein völliger Flop war, bekam ich von den Produzenten zu hören ,Nur über unsere Leichen.‘ Selbst meine Frau meinte: ,Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist.‘“

Trotz des Widerstands kämpfte Stallone weiter und Teil 6 seiner Boxer-Saga schlug 2006 voll ein. Kritiker schwärmten vom „besten Rocky-Film seit Teil 1“. Heute hat Stallone die Hauptrolle in der erfolgreichen „Paramount+“-Krimiserie „Tulsa King“ und ist zudem in „The Family Stallone“ zu sehen – einer Reality-Serie mit seiner Frau und den Töchtern Sophia, Sistine und Scarlet.

