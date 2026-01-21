Sylvester Stallone begeistert Fans mit Mega-Muckis

Dass ihm das knochenharte Training mit fast 80 Jahren schon längst nicht mehr so leicht fällt wie früher, daraus macht „Sly“ keinen Hehl. Der Actionstar schrieb unter sein Video: „Jedes Jahr wird es härter und härter, aber genau deshalb muss man immer härter pushen. Blut, Schweiß und Tränen.“

Fans reagierten mit Bewunderung auf die Fitness-Botschaft ihres Idols. „Wir könnten uns glücklich schätzen, in seinem Alter so auszusehen wie Sly“, hieß es in einem Kommentar. Ein anderer schrieb: „Mit gutem Beispiel vorangehen!! Siehst großartig aus, Sly!“