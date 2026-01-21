Sylvester Stallone begeistert Fans mit Mega-Muckis

Er ist 79, mit dem muskulösen Körper eines um Jahrzehnte jüngeren Mannes. Sylvester Stallone begeistert seine Fans mit einem neuen Instagram-Video, auf dem er sich in einem Fitnessstudio zeigt und die tätowierten Muckis spielen lässt.
„Ich habe schon lange kein Video mehr aus dem Gym gemacht“, lacht Stallone in dem Clip. Für den „Rocky“-Star ist das Fitnessstudio für ihn seit Langem mehr nur als ein Zufluchtsort, er vergleicht es mit einer Kirche. „Wir beten darum, besser zu werden, uns körperlich besser zu fühlen, damit wir die Kraft haben, unsere Ziele zu erreichen – selbstbewusst und bereit, jede Herausforderung anzunehmen“, fuhr er fort. „Weiter reinhauen. Bis bald.“
Hier können Sie sich Sylvester Stallones Muckis anschauen:
Dass ihm das knochenharte Training mit fast 80 Jahren schon längst nicht mehr so leicht fällt wie früher, daraus macht „Sly“ keinen Hehl. Der Actionstar schrieb unter sein Video: „Jedes Jahr wird es härter und härter, aber genau deshalb muss man immer härter pushen. Blut, Schweiß und Tränen.“
Fans reagierten mit Bewunderung auf die Fitness-Botschaft ihres Idols. „Wir könnten uns glücklich schätzen, in seinem Alter so auszusehen wie Sly“, hieß es in einem Kommentar. Ein anderer schrieb: „Mit gutem Beispiel vorangehen!! Siehst großartig aus, Sly!“
Von Hollywood bereits abgeschrieben
Das Fitness-Posting folgt auf ein offenes Interview, in dem Stallone erzählte, dass Hollywood ihn einst bereits komplett abgeschrieben hatte. „Fast ein Jahrzehnt lang konnte ich keine Arbeit finden“, sagte er im Gespräch mit der Seniorenvereinigung AARP. „Nach ,Cop Land‘ wollte mich niemand mehr und selbst meine Agenten haben mich rausgeworfen.“
Besonders hart habe es ihn getroffen, als er dann auch noch von seinem langjährigen Manager fallen gelassen wurde. Stallone: „Er sagte: ,Ich kann nichts mehr für dich tun, niemand will dich wirklich noch.‘ Und ich fragte mich: ,Wie konnte das passieren?‘“ Als Antwort bekam er zu hören, dass die Filmstudio-Bosse das Gefühl hatten, „ich sei schon längst nicht mehr der, der ich einmal war“.
Stallone kämpfte sich zurück
Seine Comeback-Versuche gestalteten sich mehr als schwierig – selbst als der damals 60-Jährige versuchte, noch einmal in seine Paraderolle als „Rocky Balboa“ zurückzukehren: „Weil ,Rocky V‘ ein völliger Flop war, bekam ich von den Produzenten zu hören ,Nur über unsere Leichen.‘ Selbst meine Frau meinte: ,Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist.‘“
Trotz des Widerstands kämpfte Stallone weiter und Teil 6 seiner Boxer-Saga schlug 2006 voll ein. Kritiker schwärmten vom „besten Rocky-Film seit Teil 1“. Heute hat Stallone die Hauptrolle in der erfolgreichen „Paramount+“-Krimiserie „Tulsa King“ und ist zudem in „The Family Stallone“ zu sehen – einer Reality-Serie mit seiner Frau und den Töchtern Sophia, Sistine und Scarlet.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.