Seilbahnholding soll nun den Kasberg übernehmen

Knalleffekt rund um das Skigebiet Kasberg. Um das beliebte Familienskigebiet zu retten, beauftragte nun das Land Oberösterreich, die heimische Seilbahnholding Übernahmegespräche zu führen. Das wurde am Freitag bekannt.
Der Kasberg ist ein traditionsreiches Familienskigebiet mit rund 100.000 Tagesgästen jährlich. Doch in den vergangenen Jahren zogen dunkle Wolken auf, nach dem Ende dieser Saison drohte erneut das Aus.
„Das Land setzt daher einen konkreten Schritt zur Sicherung des Standorts: Die oö. Seilbahnholding wurde beauftragt, Gespräche über eine mögliche Übernahme mit den derzeitigen Betreibern aufzunehmen. Ziel ist es, insbesondere für Kinder, Familien und Skivereine auch künftig ein attraktives Angebot am Kasberg sicherzustellen“, heißt es in einer Aussendung.
Investitionen nötig
Im Mittelpunkt steht die technische Absicherung und damit Investitionen, vor allem bei den Beschneiungsanlagen. Allerdings ist dazu ein Einvernehmen mit den dortigen Grundeigentümern notwendig. Das soll nun die Seilbahnholding erreichen.
„Wenn wir wollen, dass auch kommende Generationen Skifahren lernen können, brauchen wir attraktive und gut erreichbare Angebote im eigenen Bundesland. Deshalb stehen wir geschlossen für eine nachhaltige Zukunft des Kasbergs“, sagt Landeshauptmann Thomas Stelzer (ÖVP) dazu.
Es geht um Arbeitsplätze
LH-Vize und FPOÖ-Chef Manfred Haimbuchner ergänzt: „Wenn wir über Investitionen in touristische Infrastruktur sprechen, dann geht es immer auch um Arbeitsplätze, um Wertschöpfung und um Perspektiven für die Menschen vor Ort. Genau deshalb war es uns wichtig, hier ein starkes Signal zu setzen.“
„Die Beauftragung der OÖ. Seilbahnholding zur Aufnahme von Übernahmegesprächen mit den derzeitigen Betreibern des Kasberg ist ein erster, notwendiger Schritt. Damit ist die Grundsatzentscheidung für eine Fortführung des Skigebiets getroffen“, betont Wirtschafts- und Tourismus-Landesrat Markus Achleitner (ÖVP).
