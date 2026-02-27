Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Auftrag des Landes

Seilbahnholding soll nun den Kasberg übernehmen

Oberösterreich
27.02.2026 13:59
Das Skigebiet Kasberg soll erhalten bleiben.
Das Skigebiet Kasberg soll erhalten bleiben.(Bild: Horst Einöder/Flashpictures)
Porträt von Krone Oberösterreich
Von Krone Oberösterreich

Knalleffekt rund um das Skigebiet Kasberg. Um das beliebte Familienskigebiet zu retten, beauftragte nun das Land Oberösterreich, die heimische Seilbahnholding Übernahmegespräche zu führen. Das wurde am Freitag bekannt.

0 Kommentare

Der Kasberg ist ein traditionsreiches Familienskigebiet mit rund 100.000 Tagesgästen jährlich. Doch in den vergangenen Jahren zogen dunkle Wolken auf, nach dem Ende dieser Saison drohte erneut das Aus.

„Das Land setzt daher einen konkreten Schritt zur Sicherung des Standorts: Die oö. Seilbahnholding wurde beauftragt, Gespräche über eine mögliche Übernahme mit den derzeitigen Betreibern aufzunehmen. Ziel ist es, insbesondere für Kinder, Familien und Skivereine auch künftig ein attraktives Angebot am Kasberg sicherzustellen“, heißt es in einer Aussendung.

Investitionen nötig
Im Mittelpunkt steht die technische Absicherung und damit Investitionen, vor allem bei den Beschneiungsanlagen. Allerdings ist dazu ein Einvernehmen mit den dortigen Grundeigentümern notwendig. Das soll nun die Seilbahnholding erreichen.

„Wenn wir wollen, dass auch kommende Generationen Skifahren lernen können, brauchen wir attraktive und gut erreichbare Angebote im eigenen Bundesland. Deshalb stehen wir geschlossen für eine nachhaltige Zukunft des Kasbergs“sagt Landeshauptmann Thomas Stelzer (ÖVP) dazu.

Es geht um Arbeitsplätze
LH-Vize und FPOÖ-Chef Manfred Haimbuchner ergänzt: „Wenn wir über Investitionen in touristische Infrastruktur sprechen, dann geht es immer auch um Arbeitsplätze, um Wertschöpfung und um Perspektiven für die Menschen vor Ort. Genau deshalb war es uns wichtig, hier ein starkes Signal zu setzen.“

Lesen Sie auch:
Eineinhalb Wochen geht die Saison am Kasberg noch.
Krone Plus Logo
Schwarze Null steht
So geht es kommenden Winter am Kasberg weiter
19.03.2025
Krone Plus Logo
Revolte im Almtal
„Kämpfen um Kasberg, während der Landesrat feiert“
19.02.2026

Die Beauftragung der OÖ. Seilbahnholding zur Aufnahme von Übernahmegesprächen mit den derzeitigen Betreibern des Kasberg ist ein erster, notwendiger Schritt. Damit ist die Grundsatzentscheidung für eine Fortführung des Skigebiets getroffen“, betont Wirtschafts- und Tourismus-Landesrat Markus Achleitner (ÖVP).

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Oberösterreich
27.02.2026 13:59
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Oberösterreich

krone.tv

Beobachter sprechen von einer neuen Eskalationsstufe in dem ohnehin angespannten Verhältnis ...
Gegenseitige Angriffe
Pakistan erklärt Taliban-Regierung „offenen Krieg“
Bargeld ist bei Jung und Alt beliebt.
Auch Junge zahlen cash
Österreich bleibt absolute Bargeld-Hochburg
Eingangstor zum Campus der US-Universität Harvard
Kontakt zu Epstein
Österreichischer Harvard-Professor beurlaubt
Am Weg in Nahen Osten
US-Flugzeugträger plagt Problem mit Hightech-WCs
1406 leichte Vorbeben
Vulkan spuckt Aschewolke 2000 m in den Himmel
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Wien
Horror-Beichte: Leiche gefilmt und online gestellt
149.139 mal gelesen
Der idyllisch gelegene Friedhof in Wien-Penzing wurde am Montag plötzlich zum Schauplatz einer ...
Kärnten
Hungriger Uhu schnappte sich Mini-Chihuahua-Hündin
110.657 mal gelesen
Dieser Uhu hatte es auf die kleine „Nala“ abgesehen. 
Tirol
Unfall mit Pferd: Bub (7) in Klinik verstorben
106.983 mal gelesen
Der Siebenjährige ist seinen schweren Verletzungen erlegen. Viele Fragen zum Unfallhergang sind ...
Innenpolitik
Im Parlament flogen wegen Ukraine-Hilfe die Fetzen
2304 mal kommentiert
„Die Hilfsgelder verschwinden im Korruptionssumpf der Ukraine“, behauptete FPÖ-Generalsekretär ...
Außenpolitik
Orbán wettert gegen Ukraine: „Setzen Soldaten ein“
1342 mal kommentiert
Vor den anstehenden Wahlen in Ungarn lässt Orbán den Ölstreit eskalieren – und droht Kiew.
Motor
Untauglich: Aus für E-Autos im Polizeieinsatz!
1227 mal kommentiert
Der VW ID.4 ist eines der Modelle, die im Polizeieinsatz getestet wurden – und nun zum ...
Mehr Oberösterreich
Wöginger-Prozess
Spitzenbeamter wurde über acht Stunden befragt
Auftrag des Landes
Seilbahnholding soll nun den Kasberg übernehmen
Für die Refinanzierung
KTM bekommt 550 Millionen Euro schweren Kredit
Neue Subvention kommt
Wer nachträglich PV-Speicher baut, wird gefördert
Verletzungen zu schwer
Mopedauto-Unfall: Lenker starb 22 Stunden später
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf