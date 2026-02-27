Vorteilswelt
FP und VP schockiert

„Baum-Aufpasser“ kosten Stadt 4000 Euro pro Baum

Oberösterreich
27.02.2026 10:46
Die Baumpflanzoffensive geht nun im Andreas-Hofer-Viertel entlang der Wiener Straße bis zum ...
Die Baumpflanzoffensive geht nun im Andreas-Hofer-Viertel entlang der Wiener Straße bis zum Bulgariplatz weiter.(Bild: Stadt Linz und freiland Umweltconsulting ZT GmbH)
Porträt von Mario Ruhmanseder
Von Mario Ruhmanseder

19 Bäume sorgten gestern im Stadtsenat wieder einmal für großen Wirbel: Nicht das Grün, sondern die Kosten für die externe Bauaufsicht brachten Blau und Schwarz auf die Palme. Eine Summe, die für Kopfschütteln sorgte – und neue Fragen aufwarf.

„Das ist völlig unverhältnismäßig. Während für die Menschen nahezu alles teurer wird, spielt hier das Geld keine Rolle.“ Mit diesen Worten machte FPÖ-Stadtrat Michael Raml seinem Ärger im Gespräch mit der „Krone“ Luft. Hintergrund war ein Antrag von Klimastadträtin Eva Schobesberger, der gestern Früh im Stadtsenat behandelt wurde.

19 neue Bäume
Thema: die Bauaufsicht für die geplanten Baumpflanzungen im Andreas-Hofer-Viertel. Entlang der Wiener Straße sollen 19 neue Bäume gesetzt werden. Vorgesehen ist das Schwammstadtprinzip, bei dem Regenwasser von angrenzenden Flächen gezielt in den Wurzelbereich geleitet wird. Die Maßnahme ist Teil der Linzer Klimastrategie und soll zur Anpassung an steigende Temperaturen beitragen. Im Stadtsenat ging es diesmal jedoch nicht um die Pflanzungen selbst, sondern um die Beauftragung eines externen Büros für die Bauaufsicht.

Auch die Stadtklimaanalsyse wird aktualisiert
„Rund 80.000 Euro gibt man für eine Bauaufsicht aus, die auf 19 Bäume schauen soll. Das sind knapp über 4000 Euro pro Baum“, so Raml. Auch VP-Stadtvize Martin Hajart ablehnend: „Dafür gibt es seitens der ÖVP keine Zustimmung.“ An der Beschlussfassung änderte dies freilich nichts – mit den Stimmen der SPÖ war die Mehrheit für die Grünen gesichert. Ebenso genehmigt: Rund 55.000 € für die Aktualisierung der 2020 erstellten Stadtklimaanalyse.

„Warum dauert die Pflanzung so lange?“
Ist der Ärger von FP und VP gerechtfertigt? Die „Krone“ fragte bei Brancheninsidern nach, welche bestätigten, dass es sich um ein marktübliches Honorar für eine zehnmonatige Aufsicht handeln würde. Stellt sich laut ihnen eher die Frage: „Warum dauert die Pflanzung der 19 Bäume nahezu ein ganzes Jahr?“ 

Oberösterreich
27.02.2026 10:46
Oberösterreich

