„Baum-Aufpasser“ kosten Stadt 4000 Euro pro Baum

19 neue Bäume

Thema: die Bauaufsicht für die geplanten Baumpflanzungen im Andreas-Hofer-Viertel. Entlang der Wiener Straße sollen 19 neue Bäume gesetzt werden. Vorgesehen ist das Schwammstadtprinzip, bei dem Regenwasser von angrenzenden Flächen gezielt in den Wurzelbereich geleitet wird. Die Maßnahme ist Teil der Linzer Klimastrategie und soll zur Anpassung an steigende Temperaturen beitragen. Im Stadtsenat ging es diesmal jedoch nicht um die Pflanzungen selbst, sondern um die Beauftragung eines externen Büros für die Bauaufsicht.