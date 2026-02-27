Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Fasten-Expertin sagt

„Gewichtsreduktion ist angenehmer Nebeneffekt“

Oberösterreich
27.02.2026 13:00
Rabeders neuestes Buch „Fasten:Reset“ ist Ende 2025 im Kneipp Verlag erschienen. Es wurde als ...
Rabeders neuestes Buch „Fasten:Reset“ ist Ende 2025 im Kneipp Verlag erschienen. Es wurde als moderner Praxisratgeber für zuhause konzipiert.(Bild: Markus Wenzel)
Porträt von Jürgen Pachner
Von Jürgen Pachner

Seit mehr als 25 Jahren schon begleitet Elisabeth Rabeder (61) Menschen auf ihrem Weg zu mehr Gesundheit, Klarheit und Lebensfreude. Die Betriebsleiterin des Curhauses Bad Mühllacken macht das mit Herz, Erfahrung und den Säulen der Traditionellen Europäischen Medizin. Zum Thema Fasten hat Rabeder bereits drei Bücher verfasst, gilt als Koryphäe. Sie erklärt, was zu beachten ist und welchen Sinn das Fasten hat.

0 Kommentare

„Krone“: Vergangene Woche startete die christliche Fastenzeit. Seither hört man wieder von vielen Menschen, dass sie fasten. Erstaunlicherweise sind auch etliche darunter, die gar nicht religiös sind. Warum machen sie das ausgerechnet jetzt? Immerhin hört man ja von Atheisten nie, dass sie während des islamischen Ramadan fasten wollen. Was glauben Sie, sind die Gründe?Elisabeth Rabeder: Da spielt mehr zusammen. Zum einen vermitteln Traditionen und Rituale den Menschen Sicherheit. Zum anderen spielt die christliche Fastenzeit immer schon mit der Jahresdynamik zusammen. Wir haben noch die Schwere des Winters in uns, doch die Natur bricht nun sukzessive auf. Da verspürt der Mensch das Bedürfnis, quasi rauszukommen aus der Höhle und die Serie an Genusszeiten mit Weihnachtsvöllerei, Silvesterbrunch und Faschingskrapfen bewusst zu unterbrechen. Die Menschen verspüren den Drang zu einem Neustart für Geist und Körper. Sie möchten Altlasten loswerden, erleben den Frühling als Reinigungszeit.

„Krone“-Redakteur Jürgen Pachner beim Interview mit Eliabeth Rabeder
„Krone“-Redakteur Jürgen Pachner beim Interview mit Eliabeth Rabeder(Bild: Markus Wenzel)

Nicht wenige Säkulare beginnen ihr Fasten aber genau an einem der wichtigsten christlichen Fastentage, dem Aschermittwoch. Warum?
Das hängt vielleicht damit zusammen, dass auch nicht religiöse Menschen noch in sich tragen, was Generationen vor uns als heilsam erlebten. Der Mensch ist außerdem ein soziales Wesen – wenn Fasten kollektiv erlebt wird, unterstützt diese Gemeinschaft, egal ob wir religiös sind oder nicht.

Warum sollte man eigentlich fasten bzw. ist es ratsam?
Fasten macht frei. Da ist zunächst der gesundheitliche Aspekt, denn es bewirkt ganz viel Positives im Organismus, wenn man einmal aus der Genussspirale herauskommt. Der temporäre Verzicht auf Alkohol, Kaffee, Zucker und generell säurebildende Lebensmittel sowie die vermehrte Aufnahme von Wasser regen die Autophagie – den Reparaturmechanismus im Körper – an. Ab der 16. Stunde Nahrungsverzicht fressen gesunde Zellen die schadhaften auf. Fasten entlastet den Darm, das Herz-Kreislauf-System und wirkt sich günstig auf Blutfette, Blutzucker und Entzündungen aus. Das kann dazu führen, dass Rheumatiker sich wieder schmerzfrei bewegen. Man kann auch Allergien in den Griff bekommen.

Und die Gewichtsreduktion?
Die ist ein angenehmer Nebeneffekt, der unter anderem die Gelenke entlastet. Auf körperlicher Ebene hat Fasten insgesamt einen riesigen Mehrwert. Der Körper lässt los, was ihn belastet und verfällt in einen Reparatur- und Reinigungsprozess.

Was bewirkt das Fasten auf mentaler Ebene?
Auch der Geist kann zur Ruhe kommen. Durch Verzicht kriegt er mehr Freiraum und Klarheit. Auch die Seele kann endlich wieder durchatmen. Das hat meist auch positive Auswirkungen auf die Schlafqualität.

Wer sollte fasten bzw. für wen ist das weniger geeignet?
Schwangere, Stillende, Menschen mit Essstörungen sowie Kinder und Jugendliche sollten keinesfalls fasten. Wer eine psychiatrische Störung hat oder schwere Medikamente einnimmt, sollte das nur nach ärztlicher Freigabe tun.

Welche unangenehmen Begleiterscheinungen sind beim Ernährungsfasten denkbar?
Während der Umstellphase, in den ersten beiden Tagen, kann ein sogenanntes Fastenfrösteln auftreten. Auch Entzugskopfschmerzen, Müdigkeit und eine Instabilität des Kreislaufs als Folge eines sinkenden Blutdrucks sind möglich. Denkbar ist auch, dass man plötzlich seine alten Knochenbrüche oder Operationsnarben wieder spürt. Auch vermehrtes Schwitzen, Hautirritationen, eine belegte Zunge oder merkbarer Mundgeruch sind Symptome, die in der Reinigungsphase während der Fettverbrennung durchaus vorkommen können.

Und auf psychologischer Ebene?
Es treten vermehrt Träume auf – das Unterbewusstsein reinigt auch. Dabei kommen Dinge hoch, die im Alltag zugedeckt werden. Stimmungsschwankungen gehören ebenfalls dazu.

Wie lange soll man fasten?
Jeder Tag mehr ist ein Gewinn. Es kommt aber auf die Methode an, die man wählt. Beim Intervallfasten beispielsweise ist wichtig, 16 Stunden lang nichts zu essen. In meinem aktuellen Buch beschreibe ich eine 21-Tage-Reinigungskur mit je drei 7-Tage-Blöcken zu den Phasen Einstimmung, Fastenzeit und Aufbau. Denn genau so lange braucht es, um alte Muster zu durchbrechen und neue Gewohnheiten zu verankern. Jeder Tag birgt die Chance, sein Gehirn umzuprogrammieren.

Und wie oft im Jahr?
Eine Vollfastenzeit einmal jährlich ist eine tolle Gesundheitsvorsorge. Basenfasten hingegen kann man durchaus auch mehrmals nach Völlereien einbauen.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Oberösterreich
27.02.2026 13:00
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Oberösterreich

krone.tv

Beobachter sprechen von einer neuen Eskalationsstufe in dem ohnehin angespannten Verhältnis ...
Gegenseitige Angriffe
Pakistan erklärt Taliban-Regierung „offenen Krieg“
Bargeld ist bei Jung und Alt beliebt.
Auch Junge zahlen cash
Österreich bleibt absolute Bargeld-Hochburg
Eingangstor zum Campus der US-Universität Harvard
Kontakt zu Epstein
Österreichischer Harvard-Professor beurlaubt
Am Weg in Nahen Osten
US-Flugzeugträger plagt Problem mit Hightech-WCs
1406 leichte Vorbeben
Vulkan spuckt Aschewolke 2000 m in den Himmel
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Wien
Horror-Beichte: Leiche gefilmt und online gestellt
149.139 mal gelesen
Der idyllisch gelegene Friedhof in Wien-Penzing wurde am Montag plötzlich zum Schauplatz einer ...
Kärnten
Hungriger Uhu schnappte sich Mini-Chihuahua-Hündin
110.657 mal gelesen
Dieser Uhu hatte es auf die kleine „Nala“ abgesehen. 
Tirol
Unfall mit Pferd: Bub (7) in Klinik verstorben
106.983 mal gelesen
Der Siebenjährige ist seinen schweren Verletzungen erlegen. Viele Fragen zum Unfallhergang sind ...
Innenpolitik
Im Parlament flogen wegen Ukraine-Hilfe die Fetzen
2304 mal kommentiert
„Die Hilfsgelder verschwinden im Korruptionssumpf der Ukraine“, behauptete FPÖ-Generalsekretär ...
Außenpolitik
Orbán wettert gegen Ukraine: „Setzen Soldaten ein“
1342 mal kommentiert
Vor den anstehenden Wahlen in Ungarn lässt Orbán den Ölstreit eskalieren – und droht Kiew.
Motor
Untauglich: Aus für E-Autos im Polizeieinsatz!
1227 mal kommentiert
Der VW ID.4 ist eines der Modelle, die im Polizeieinsatz getestet wurden – und nun zum ...
Mehr Oberösterreich
Für die Refinanzierung
KTM bekommt 550 Millionen Euro schweren Kredit
Neue Subvention kommt
Wer nachträglich PV-Speicher baut, wird gefördert
Verletzungen zu schwer
Mopedauto-Unfall: Lenker starb 22 Stunden später
Fasten-Expertin sagt
„Gewichtsreduktion ist angenehmer Nebeneffekt“
AMAG aus Innviertel
Gewinn von Aluerzeuger um ein Fünftel geschrumpft
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf