„Gewichtsreduktion ist angenehmer Nebeneffekt“

„Krone“: Vergangene Woche startete die christliche Fastenzeit. Seither hört man wieder von vielen Menschen, dass sie fasten. Erstaunlicherweise sind auch etliche darunter, die gar nicht religiös sind. Warum machen sie das ausgerechnet jetzt? Immerhin hört man ja von Atheisten nie, dass sie während des islamischen Ramadan fasten wollen. Was glauben Sie, sind die Gründe?Elisabeth Rabeder: Da spielt mehr zusammen. Zum einen vermitteln Traditionen und Rituale den Menschen Sicherheit. Zum anderen spielt die christliche Fastenzeit immer schon mit der Jahresdynamik zusammen. Wir haben noch die Schwere des Winters in uns, doch die Natur bricht nun sukzessive auf. Da verspürt der Mensch das Bedürfnis, quasi rauszukommen aus der Höhle und die Serie an Genusszeiten mit Weihnachtsvöllerei, Silvesterbrunch und Faschingskrapfen bewusst zu unterbrechen. Die Menschen verspüren den Drang zu einem Neustart für Geist und Körper. Sie möchten Altlasten loswerden, erleben den Frühling als Reinigungszeit.