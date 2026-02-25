Darüber sprechen die USA und Ukraine am Donnerstag

„Die erste Frage ist das Wohlstandspaket, das ist das Paket für den Wiederaufbau der Ukraine“, sagte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj. Die Regierung in Kiew hofft, in den kommenden zehn Jahren ungefähr 800 Milliarden US-Dollar (umgerechnet etwa 680 Milliarden Euro) an öffentlichen und privaten Mitteln für den Wiederaufbau zu mobilisieren. Laut einer Schätzung der Weltbank belaufen sich die Kosten bereits jetzt auf rund 588 Milliarden Dollar (umgerechnet 499,28 Milliarden Euro). Dieser Berechnung liegen Daten von Februar 2022 bis Ende 2025 zugrunde.