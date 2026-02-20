Diese Summe sollen Epstein-Opfer erhalten

Die vorgeschlagene Einigung betreffe Opfer, die nach eigenen Angaben zwischen 1995 und Epsteins Tod im August 2019 von diesem missbraucht oder an andere Täter vermittelt worden seien, hieß es am Donnerstag. Der Vergleich muss noch von einem Bundesrichter in New York bestätigt werden. Sollten sich mindestens 40 Opfer an der Sammelklage beteiligen, wollen die Nachlassverwalter demnach 35 Millionen Dollar zahlen. Sollten sich weniger Frauen der Klage anschließen, solle die Entschädigungssumme bei 25 Millionen Dollar liegen.