„Will nicht wie ein Krimineller behandelt werden“

Einreiseverbot, Schubhaft und Heimflug – türkische Behörden ließen den Strandurlaub eines jungen Burgenländers und dessen Freundin wegen seines zerknitterten Reisepasses platzen. Hoffnung auf eine Entschädigung für das enttäuschte Paar besteht kaum.
Eine nervenaufreibende Odyssee hat ein junges Pärchen aus dem Burgenland hinter sich. Statt im Februar erstmals gemeinsam eine erholsame Woche an der türkischen Mittelmeerküste zu genießen, waren der 22-Jährige und seine Freundin (19) kurz nach der Landung am Flughafen im Ferienparadies Antalya abrupt getrennt worden.
Türkische Polizisten hatten – wie berichtet – den jungen Mann abgeführt und in eine Zelle gesteckt, weil sein Reisepass etwas mitgenommen aussah – zerknittert, Ecken umgeknickt. Persönliche Daten und Codes waren jedoch deutlich zu lesen, so wie es grundsätzlich vorgeschrieben ist.
Kein idyllischer Sandstrand, keine sanfte Brise in der Sonne, hingegen 14 Stunden in dunkler Schubhaft und danach per Eskorte zum Flugzeug für die unerwartete Heimreise. Urlaub verboten! Viele Augen waren auf den von Airport-Beamten umringten Burgenländer gerichtet. „Ich will wie ein Mensch behandelt werden und nicht wie ein Krimineller“, fordert der unbescholtene Österreicher ein.
Der 22-Jährige hatte nicht nur den Ärger, sondern musste auch noch für Ferientage zahlen, die er und seine Freundin gar nicht nutzen durften. Es besteht kaum Hoffnung auf Entschädigung.
„Nicht generell zum Schadenersatz verpflichtet“
„Weder die Fluglinie noch der Veranstalter können für den Abbruch der Reise verantwortlich gemacht werden. Wenn demnach kein schuldhaftes oder rechtswidriges Verhalten vorliegt – egal, ob vorsätzlich oder versehentlich –, dann sind Unternehmen generell nicht zum Schadenersatz verpflichtet“, erklärt Claudia Pinterich, Referatsleiterin des Konsumentenschutzressorts im Amt der Landesregierung.
Nur 79 Euro Retourgeld von der Fluglinie
Bleibt nur der Kulanzweg oder ein Anruf beim Betreuer der Rechtsschutzversicherung, falls vorhanden. Im Fall des bitter enttäuschten Pärchens aus dem Burgenland sind 79 Euro Retourgeld von der Fluglinie nur ein Tropfen auf den heißen Stein, es heißt: „Außer Spesen nichts gewesen!“
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.