„Will nicht wie ein Krimineller behandelt werden“

Kein idyllischer Sandstrand, keine sanfte Brise in der Sonne, hingegen 14 Stunden in dunkler Schubhaft und danach per Eskorte zum Flugzeug für die unerwartete Heimreise. Urlaub verboten! Viele Augen waren auf den von Airport-Beamten umringten Burgenländer gerichtet. „Ich will wie ein Mensch behandelt werden und nicht wie ein Krimineller“, fordert der unbescholtene Österreicher ein.