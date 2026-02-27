Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Schubhaft statt Urlaub

„Will nicht wie ein Krimineller behandelt werden“

Burgenland
27.02.2026 05:00
Vor der Abreise am Wiener Flughafen hatte der Beamte bei der Passkontrolle das Dokument des ...
Vor der Abreise am Wiener Flughafen hatte der Beamte bei der Passkontrolle das Dokument des Burgenländers nicht bemängelt. Erst in der Türkei gab es Ärger. (Symbolbild)(Bild: Martin A. Jöchl)
Porträt von Karl Grammer
Von Karl Grammer

Einreiseverbot, Schubhaft und Heimflug – türkische Behörden ließen den Strandurlaub eines jungen Burgenländers und dessen Freundin wegen seines zerknitterten Reisepasses platzen. Hoffnung auf eine Entschädigung für das enttäuschte Paar besteht kaum.

0 Kommentare

Eine nervenaufreibende Odyssee hat ein junges Pärchen aus dem Burgenland hinter sich. Statt im Februar erstmals gemeinsam eine erholsame Woche an der türkischen Mittelmeerküste zu genießen, waren der 22-Jährige und seine Freundin (19) kurz nach der Landung am Flughafen im Ferienparadies Antalya abrupt getrennt worden.

Türkische Polizisten hatten – wie berichtet – den jungen Mann abgeführt und in eine Zelle gesteckt, weil sein Reisepass etwas mitgenommen aussah – zerknittert, Ecken umgeknickt. Persönliche Daten und Codes waren jedoch deutlich zu lesen, so wie es grundsätzlich vorgeschrieben ist.

Der Zustand des Reisepasses wurde von den türkischen Behörden beanstandet.
Der Zustand des Reisepasses wurde von den türkischen Behörden beanstandet.(Bild: Privat, Krone KREATIV)

Kein idyllischer Sandstrand, keine sanfte Brise in der Sonne, hingegen 14 Stunden in dunkler Schubhaft und danach per Eskorte zum Flugzeug für die unerwartete Heimreise. Urlaub verboten! Viele Augen waren auf den von Airport-Beamten umringten Burgenländer gerichtet. „Ich will wie ein Mensch behandelt werden und nicht wie ein Krimineller“, fordert der unbescholtene Österreicher ein.

Der 22-Jährige hatte nicht nur den Ärger, sondern musste auch noch für Ferientage zahlen, die er und seine Freundin gar nicht nutzen durften. Es besteht kaum Hoffnung auf Entschädigung.

Lesen Sie auch:
Der zerknitterte Pass wurde am Airport in Antalya nicht akzeptiert.
In Türkei festgenommen
Zerknitterter Pass bringt Burgenländer in Haft
25.02.2026

„Nicht generell zum Schadenersatz verpflichtet“
„Weder die Fluglinie noch der Veranstalter können für den Abbruch der Reise verantwortlich gemacht werden. Wenn demnach kein schuldhaftes oder rechtswidriges Verhalten vorliegt – egal, ob vorsätzlich oder versehentlich –, dann sind Unternehmen generell nicht zum Schadenersatz verpflichtet“, erklärt Claudia Pinterich, Referatsleiterin des Konsumentenschutzressorts im Amt der Landesregierung.

Nur 79 Euro Retourgeld von der Fluglinie
Bleibt nur der Kulanzweg oder ein Anruf beim Betreuer der Rechtsschutzversicherung, falls vorhanden. Im Fall des bitter enttäuschten Pärchens aus dem Burgenland sind 79 Euro Retourgeld von der Fluglinie nur ein Tropfen auf den heißen Stein, es heißt: „Außer Spesen nichts gewesen!“

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Burgenland
27.02.2026 05:00
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Burgenland
Burgenland Wetter
Eisenstadt
0° / 13°
Symbol heiter
Güssing
-1° / 14°
Symbol wolkig
Mattersburg
-1° / 13°
Symbol heiter
Neusiedl am See
0° / 13°
Symbol heiter
Oberpullendorf
-1° / 14°
Symbol heiter

krone.tv

Am Weg in Nahen Osten
US-Flugzeugträger plagt Problem mit Hightech-WCs
1406 leichte Vorbeben
Vulkan spuckt Aschewolke 2000 m in den Himmel
Delfin Mimmo lebt weiterhin in Venedig und begeistert dort die Menschen.
Lebt gefährlich
Forscher sorgen sich um Delfin Mimmo in Venedig
US-Präsident Donald Trump stellte während seiner Rede zur Lage der Nation einen neuen Rekord ...
USA „größer, besser“
Trump-Lobeshymne auf sich, Kritik am Supreme Court
In München haben kürzlich Hunderte Passagierinnen und Passagiere eine ganze Nacht in Flugzeugen ...
Nacht in Flugzeugen
Lufthansa: „Haben Passagiere bestmöglich versorgt“
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Wien
Horror-Beichte: Leiche gefilmt und online gestellt
147.574 mal gelesen
Der idyllisch gelegene Friedhof in Wien-Penzing wurde am Montag plötzlich zum Schauplatz einer ...
Olympia
„Fast schon respektlos den Sportlern gegenüber“
139.413 mal gelesen
Ryan Cochran-Siegle, Franjo von Allmen und Marco Odermatt (v.l.n.r.) erhielten ihre ...
Kärnten
Hungriger Uhu schnappte sich Mini-Chihuahua-Hündin
110.649 mal gelesen
Dieser Uhu hatte es auf die kleine „Nala“ abgesehen. 
Innenpolitik
Im Parlament flogen wegen Ukraine-Hilfe die Fetzen
2597 mal kommentiert
„Die Hilfsgelder verschwinden im Korruptionssumpf der Ukraine“, behauptete FPÖ-Generalsekretär ...
Außenpolitik
Orbán wettert gegen Ukraine: „Setzen Soldaten ein“
1326 mal kommentiert
Vor den anstehenden Wahlen in Ungarn lässt Orbán den Ölstreit eskalieren – und droht Kiew.
Motor
Untauglich: Aus für E-Autos im Polizeieinsatz!
1164 mal kommentiert
Der VW ID.4 ist eines der Modelle, die im Polizeieinsatz getestet wurden – und nun zum ...
Mehr Burgenland
„Neue Eisenstädter“
Opposition jubelt über Stopp der „Beweisblockade“
FPÖ-Obmann unerwünscht
„Erste Hilfe“ für die „Geisterstadt“ Mattersburg
Einfallsreiche Formate
Neue Konzerte zum Jubiläum des Liszt Zentrums
Nachwuchs gesucht
Die Jugend gibt bei Bundesheer den Ton an
Save the date!
Da geht‘s wirklich um die Wurst – die Bratwurst!
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf