Nach Unfallserie Debatte über Katzenhaltung

„Nicht mehr geeignet“

„Doch ist es wirklich ,artgerecht’, Katzen neben Bundesstraßen und im Stadtgebiet frei laufen zu lassen?“, fragt sich Bischof. Für sie ist klar: „Wohnungskatzen sind nicht arm und können ein sehr glückliches Leben führen, wenn man sie angemessen beschäftigt. Arm sind jene Katzen, die sich tagelang unter unvorstellbaren Schmerzen durch die Gegend schleppen!“ Durch den stetigen Anstieg von Straßenverkehr und Bebauung seien viele Gegenden nicht mehr für Freigängerkatzen geeignet, ist Bischof überzeugt.