Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Noch artgerecht?“

Nach Unfallserie Debatte über Katzenhaltung

Niederösterreich
27.02.2026 05:00
„Tiger“ hatte sich beide Oberschenkel gebrochen – erst zehn Tage später wurde er gefunden.
„Tiger“ hatte sich beide Oberschenkel gebrochen – erst zehn Tage später wurde er gefunden.(Bild: Tierschutzverein St. Pölten)
Porträt von Thomas Werth
Von Thomas Werth

Das Schicksal von Kater „Tiger“ berührt: Tagelang litt er wegen zwei gebrochener Oberschenkel Schmerzen, nachdem er von einem Auto erfasst worden war. Weil es aktuell kein Einzelfall ist, stößt die St. Pöltner Tierheimleiterin eine Debatte über die artgerechte Haltung der Vierbeiner an.

0 Kommentare

Eine schmerzhafte Odyssee muss Kater „Tiger“ in St. Pölten hinter sich haben. Er war angefahren und vor einigen Tagen auf der Straße liegend gefunden worden. In der Tierklinik zeigte sich nicht nur, dass beide Oberschenkel gebrochen waren, die Brüche müssen auch mindestens zehn Tage alt sein.

„Mir kommen die Tränen, wenn ich daran denke, welche Schmerzen er gehabt haben muss“, so Victoria Bischof, Leiterin des St. Pöltner Tierheims, wo sich „Tiger“ nun von seiner stundenlangen OP erholt. Er ist mit seinem Schicksal dieser Tage nicht allein. 

Das Röntgenbild zeigt das Leid, das „Tiger“ nach dem Unfall durchlebt haben muss.
Das Röntgenbild zeigt das Leid, das „Tiger“ nach dem Unfall durchlebt haben muss.(Bild: Tierschutzverein St. Pölten)

Auch „Leo“ war vom Auto erfasst worden. Seine Hüfte wurde zertrümmert, die Hinterläufe sind gelähmt. Eine Operation ist nicht möglich, in der Tierarztpraxis Pottenbrunn versucht man alles, damit „Leo“ eines Tages wieder laufen kann. Die Tierärzte der Landeshauptstadt geben auch bei Unfallopfer „Nacho“ alles. Der Jungkater kämpft nach Schädel-Hirn-Trauma und Lungenblutungen um sein Leben.

Kosten von mehreren Tausend Euro
Die Besitzer haben sich in allen drei Fällen noch nicht gemeldet. „Für die Erstversorgung des Trios sind uns schon Kosten von mehreren Tausend Euro angefallen“, berichtet Tierschutzvereinsobmann Thomas Kainz. Für ihn und Bischof hängt die Unfallhäufung mit den wärmer werdenden Temperaturen zusammen – viele Stubentiger seien nun vermehrt auf Wanderschaft.

Zitat Icon

Wohnungskatzen sind nicht arm und können ein sehr glückliches Leben führen, wenn man sie angemessen beschäftigt.

Victoria Bischof, Tierheimleiterin

„Nicht mehr geeignet“
„Doch ist es wirklich ,artgerecht’, Katzen neben Bundesstraßen und im Stadtgebiet frei laufen zu lassen?“, fragt sich Bischof. Für sie ist klar: „Wohnungskatzen sind nicht arm und können ein sehr glückliches Leben führen, wenn man sie angemessen beschäftigt. Arm sind jene Katzen, die sich tagelang unter unvorstellbaren Schmerzen durch die Gegend schleppen!“ Durch den stetigen Anstieg von Straßenverkehr und Bebauung seien viele Gegenden nicht mehr für Freigängerkatzen geeignet, ist Bischof überzeugt.

Der Tierschutzverein St. Pölten bittet dringend um Spenden mit dem Kennwort „Bruchkatze“: IBAN: AT20 2025 6000 0061 6193

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Niederösterreich
27.02.2026 05:00
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Niederösterreich

krone.tv

Am Weg in Nahen Osten
US-Flugzeugträger plagt Problem mit Hightech-WCs
1406 leichte Vorbeben
Vulkan spuckt Aschewolke 2000 m in den Himmel
Delfin Mimmo lebt weiterhin in Venedig und begeistert dort die Menschen.
Lebt gefährlich
Forscher sorgen sich um Delfin Mimmo in Venedig
US-Präsident Donald Trump stellte während seiner Rede zur Lage der Nation einen neuen Rekord ...
USA „größer, besser“
Trump-Lobeshymne auf sich, Kritik am Supreme Court
In München haben kürzlich Hunderte Passagierinnen und Passagiere eine ganze Nacht in Flugzeugen ...
Nacht in Flugzeugen
Lufthansa: „Haben Passagiere bestmöglich versorgt“
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Wien
Horror-Beichte: Leiche gefilmt und online gestellt
147.574 mal gelesen
Der idyllisch gelegene Friedhof in Wien-Penzing wurde am Montag plötzlich zum Schauplatz einer ...
Olympia
„Fast schon respektlos den Sportlern gegenüber“
139.413 mal gelesen
Ryan Cochran-Siegle, Franjo von Allmen und Marco Odermatt (v.l.n.r.) erhielten ihre ...
Kärnten
Hungriger Uhu schnappte sich Mini-Chihuahua-Hündin
110.649 mal gelesen
Dieser Uhu hatte es auf die kleine „Nala“ abgesehen. 
Innenpolitik
Im Parlament flogen wegen Ukraine-Hilfe die Fetzen
2597 mal kommentiert
„Die Hilfsgelder verschwinden im Korruptionssumpf der Ukraine“, behauptete FPÖ-Generalsekretär ...
Außenpolitik
Orbán wettert gegen Ukraine: „Setzen Soldaten ein“
1326 mal kommentiert
Vor den anstehenden Wahlen in Ungarn lässt Orbán den Ölstreit eskalieren – und droht Kiew.
Motor
Untauglich: Aus für E-Autos im Polizeieinsatz!
1164 mal kommentiert
Der VW ID.4 ist eines der Modelle, die im Polizeieinsatz getestet wurden – und nun zum ...
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf