Neue Hinweise: Gab es Leben auf dem Mars?

Gab es womöglich wirklich Leben auf dem Mars? Ein Rover der NASA hat vergangenes Jahr einen auffälligen Stein auf dem Planeten gefunden – dieser könnte jetzt die erstaunliche Antwort auf die Frage nach uraltem Leben auf dem Mars beantworten.
Eine vom NASA-Rover „Perseverance“ im Vorjahr auf dem Mars entnommene Gesteinsprobe könnte möglicherweise Spuren von früherem mikrobiellen Leben enthalten. „Dies könnte das deutlichste Zeichen von Leben sein, das wir auf dem Mars je gefunden haben“, sagte der als Interimschef der NASA eingesetzte Verkehrsminister Sean Duffy. Sicher sei das allerdings nicht, betonte die stellvertretende NASA-Chefin Nicky Fox. Es seien noch mehr Daten und Studien notwendig.
Auffälliges Gestein
Die Gesteinsprobe hatte „Perseverance“ im vergangenen Sommer in einer Gegend namens Jezero Crater in einem ausgetrockneten Flussbett auf dem Mars entnommen. Dem Nasa-Team war das Gestein aufgefallen, weil es Flecken zeigte, die einem Leoparden-Muster ähnelten. Die Probe war dann mit allen wissenschaftlichen Instrumenten, die der Rover an Bord hat, untersucht worden. Die Ergebnisse wurden nun im Fachmagazin „Nature“ veröffentlicht.
Probe müsste auf der Erde untersucht werden
Das Gestein bestehe unter anderem aus Ton und Schlick und enthalte unter anderem Kohlenstoff, Schwefel, oxidiertes Eisen und Phosphor, hieß es. Die Flecken im Gestein bestünden unter anderem aus den Mineralen Vivianit und Greigit, die in Kombination auf früheres mikrobielles Leben hindeuten können, allerdings auch ohne biologische Reaktionen entstehen können. Für weitere Untersuchungen müsste die Probe eigentlich zur Erde gebracht werden, eine entsprechende Nasa-Mission ist aber derzeit auf dem Prüfstand.
Rover erforscht seit vier Jahren den Mars
„Perseverance“ (auf Deutsch etwa: Durchhaltevermögen) war 2021 mit einem riskanten Manöver auf dem Mars gelandet und erforscht den Planeten seitdem. Entwicklung und Bau des rund 2,5 Milliarden Dollar teuren Rovers hatten acht Jahre gedauert.
