Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Folgen noch unklar

Musk-Rakete hinterließ Lithium-Wolke über Europa

Wissen
20.02.2026 14:21
Der Multimilliardär Elon Musk sieht in seinem Unternehmen SpaceX die Zukunft – nun wächst aber ...
Der Multimilliardär Elon Musk sieht in seinem Unternehmen SpaceX die Zukunft – nun wächst aber die Sorge vor möglichen Umweltschäden durch die vielen Raketenstarts.(Bild: AP)
Porträt von Stephan Brodicky
Von Stephan Brodicky

Als im Februar 2025 eine Raketenstufe von Elon Musks Raumfahrtfirma SpaceX als spektakulärer Feuerball über Westeuropa verglühte, war die Aufmerksamkeit groß. Nun zeigt sich: Der Absturz hinterließ offenbar nicht nur Trümmer am Boden, sondern auch eine messbare Metallwolke in großer Höhe.

0 Kommentare

Forschenden ist es erstmals gelungen, „eine direkte Verbindung zwischen einem bekannten Stück Weltraumschrott, das auf die Erde stürzte, und der Verschmutzung der Atmosphäre“ herzustellen. Konkret geht es um eine Oberstufe einer Falcon-9-Rakete, die am 19. Februar 2025 unkontrolliert wieder in die Atmosphäre eintrat. Trümmerteile landeten unter anderem in Polen.

Spektakulär ist die Falcon 9 über Europa verglüht – Wissenschaftler haben Spuren davon nun in ...
Spektakulär ist die Falcon 9 über Europa verglüht – Wissenschaftler haben Spuren davon nun in der Atmosphäre nachgewiesen.(Bild: AFP/GERD BAUMGARTEN)

„Wir sahen ein sehr starkes Signal“
Ein Team des Leibniz Institute of Atmospheric Physics wies nun mithilfe eines speziellen Lasersystems (LIDAR) in rund 100 Kilometern Höhe eine deutlich erhöhte Lithium-Konzentration nach. „Wir sahen ein sehr starkes Signal, eine Verzehnfachung der Lithium-Dichte“, erklärte der Forscher Robin Wing der BBC.

Lithium eignet sich als Spurenelement besonders gut, weil es natürlicherweise nur in sehr kleinen Mengen in dieser Atmosphärenschicht vorkommt. Eine einzelne Falcon-9-Rakete enthalte dagegen rund 30 Kilogramm Lithium.

Verglühendes Aluminium bereitet Sorgen
Die Ergebnisse wurden in der Fachzeitschrift „Communications Earth & Environment“ veröffentlicht. Laut Space.com sei es „noch nie zuvor gelungen“, eine solche Verschmutzungswolke eindeutig einem einzelnen Wiedereintritt zuzuordnen.

Sorgen bereitet den Forschenden vor allem Aluminium und das daraus entstehende Aluminiumoxid, das beim Verglühen entsteht. Diese Stoffe könnten die schützende Ozonschicht beeinflussen und die Wärmebilanz der Atmosphäre verändern. Über die langfristigen Folgen wisse man jedoch noch wenig.

Lesen Sie auch:
Elon Musk verschiebt seinen Fokus vom Mars auf den Mond.
Abkehr vom Mars
Elon Musk will jetzt Stadt auf dem Mond errichten
09.02.2026
Was steckt dahinter?
Mysteriöses Lichtspektakel über Österreich
28.08.2024
Verschmutzung
Mexiko droht SpaceX mit Klage wegen Trümmerteilen
26.06.2025

Immer mehr Weltraumschrott in Atmosphäre
Der Hintergrund: Immer mehr Satelliten und Raketen starten ins All – und ihre Reste kommen zurück. Die European Space Agency schätzt, dass täglich mehr als drei größere Teile von Weltraumschrott in die Atmosphäre eintreten. SpaceX selbst hat sich zu den aktuellen Forschungsergebnissen noch nicht geäußert.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Wissen
20.02.2026 14:21
Jetzt kommentieren
Ähnliche Themen
Elon Musk
EuropaPolenWesteuropa
Aluminium
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Der Fund hat nach Einschätzung des Forscherteams weitreichende Bedeutung für das Verständnis der ...
Helle Silhouette
Handabdruck: Älteste Höhlenkunst der Welt entdeckt
Krone Plus Logo
Das Startfenster naht
So bereitet die NASA die Rückkehr zum Mond vor
Die bunte Stoßwelle um einen toten Stern sollte es so eigentlich nicht geben.
Mysteriöse Wolke
Schockwelle um tote Sonne lässt Forscher rätseln
Zeitraffer-Video
Das ist von Johannes Keplers Supernova heute übrig
Alarmierender Bericht
Arktis verzeichnet wärmstes Jahr seit 125 Jahren
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Tirol
Glockner-Drama: Nach über 13 Stunden Schuldspruch
424.975 mal gelesen
Nach mehr als 13 Stunden fällte Richter Norbert Hofer (rechts) ein Urteil im Marathon-Prozess um ...
Österreich
Steiermark „nicht erreichbar“, Aufatmen am Airport
169.388 mal gelesen
Rettungseinsatz am Dürrenstein in Niederösterreich (links), in Oberösterreich wurde ein ...
Niederösterreich
NÖ: Vater fand kleinen Sohn tot in Wohnung
162.301 mal gelesen
Das erst 15 Monate alte Kleinkind wurde tot in einer Wohnung aufgefunden, die Mutter wies ...
Innenpolitik
Große Empörung über Kickls Aschermittwochs-Rede
1724 mal kommentiert
Beim traditionellen Aschermittwochs-Event der FPÖ in Ried hat FPÖ-Chef Herbert Kickl zum ...
Innenpolitik
Polternde Politiker: Wenn Fakten Fastenzeit haben
1688 mal kommentiert
Der blaue „Dirigent“: FPÖ-Herbert Kickl holte beim traditionellen Aschermittwoch seiner Partei ...
Tirol
Glockner-Drama: Nach über 13 Stunden Schuldspruch
1458 mal kommentiert
Nach mehr als 13 Stunden fällte Richter Norbert Hofer (rechts) ein Urteil im Marathon-Prozess um ...
Mehr Wissen
Folgen noch unklar
Musk-Rakete hinterließ Lithium-Wolke über Europa
Gesundheitsgefahr
Schlechte Zähne erhöhen das Schlaganfall-Risiko
Krone Plus Logo
Und das nützt es uns
So stark ähnelt Krebs bei Katzen dem des Menschen
Bewusste Auswahl
Stradivari wählte für seine Geigen Holz aus Alpen
„Vollkommen geschützt“
Totimpfstoff gegen H5N1-Vogelgrippe erprobt
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf