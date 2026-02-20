Musk-Rakete hinterließ Lithium-Wolke über Europa

Immer mehr Weltraumschrott in Atmosphäre

Der Hintergrund: Immer mehr Satelliten und Raketen starten ins All – und ihre Reste kommen zurück. Die European Space Agency schätzt, dass täglich mehr als drei größere Teile von Weltraumschrott in die Atmosphäre eintreten. SpaceX selbst hat sich zu den aktuellen Forschungsergebnissen noch nicht geäußert.