Belästigung im Bus: VBB führen „Ticket Blau“ ein

Klare Abläufe und keine Konfrontation

Konkret sieht der standardisierte Ablauf vor, dass die betroffene Person, wenn möglich, in die Nähe des Lenkers gebracht wird. Dort wird die Situation eingeschätzt. Bei Bedarf verständigt der Fahrer über Funk die Fahrdienstleitung oder den Kundensupport. Falls erforderlich, werden auch die Polizei oder der Notruf kontaktiert. Eine direkte Konfrontation mit einem mutmaßlichen Täter sei ausdrücklich nicht vorgesehen. Man wolle keine Szene im Bus und schon gar keine Eskalation. Der Fokus soll rein auf Sicherheit und Deeskalation liegen.