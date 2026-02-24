Vorteilswelt
No bus, no ladder

Woman from Graz stuck on plane overnight

24.02.2026 07:00
A woman from Graz had to spend an entire night on the Air Dolomiti plane at Munich Airport.
A woman from Graz had to spend an entire night on the Air Dolomiti plane at Munich Airport.(Bild: Krone KREATIV/Simone W/zVg)
Porträt von Hannah Michaeler
Von Hannah Michaeler

The onset of winter caused chaos at Munich Airport from Thursday to Friday. Around 500 passengers were stuck in their planes all night and were unable to return to the airport building, partly because there were no buses available. A 31-year-old woman from Graz also experienced the night.

"There are worse things – but it was tough!" No traveler wants a night like this. When Simone W. (31) from Graz wanted to fly from Munich to Graz last Thursday evening, she had already been on a ten-hour long-haul flight from South Africa. "Many flights were canceled due to the snow chaos – but not ours," she told the "Krone" newspaper. At 9:30 p.m., the passengers boarded the Air Dolomiti plane on time. Then the wait began.

Nachrichten
24.02.2026 07:00
