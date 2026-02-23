Elterntrennung: Wege zurück ins Leben für Kinder

Die Trennung der Eltern kann ein Schock sein, die Folgen können von Aggressionen bis hin zu Rückzug der Kinder bedeuten. Der Verein Rainbows unterstützt die Kleinen in dieser schwierigen Zeit.
Es ist ein Beben, welches das ganze Leben erschüttert. Wenn Mama und Papa plötzlich getrennte Wege gehen, bleibt für die Kleinsten kein Stein auf dem anderen. Während die Erwachsenen oft erleichtert über den Schlussstrich sind, sitzen Schock und Trauer bei den Kindern tief. Oft hoffen die Kleinen bis zuletzt auf ein Wunder, das es nicht gibt. Die Folgen sind fatal: „Manche zeigen Aggressionen, andere ziehen sich völlig zurück“, weiß Barbara Baumgartner, Landesleiterin von Rainbows-Tirol.
Meine Kinder konnten in der Gruppe alles rauslassen, was sie bedrückt. Heute stehen sie deswegen fest im Leben.
Eine Mutter
Damit aus dem Herzschmerz keine lebenslangen Narben werden, ist rasche Hilfe Pflicht. In zwölf Wochen lernen die Kinder in speziellen Gruppen, mit der neuen Situation fertigzuwerden – ohne Druck, spielerisch und kreativ. Auch für Teenager (13 bis 17 Jahre) gibt es mit den „YOUTH“-Gruppen den nötigen Rückhalt. Dass das Konzept wirkt, beweisen die Erfolgsgeschichten. Eine Mutter erinnert sich: „Meine Kinder konnten in der Gruppe alles rauslassen, was sie bedrückt. Heute stehen sie deswegen fest im Leben.“
Neue Rainbows-Gruppen starten wieder im März
Bereits im März starten die neuen Gruppen in Reutte, Prutz, Innsbruck, Schwaz, Mariastein, Ebbs und Lienz. Begleitungen nach Tod eines nahestehenden Menschen sowie bei lebenslimitierender Erkrankung werden laufend angeboten. Informationen gibt es unter www.rainbows.at
