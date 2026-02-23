Elterntrennung: Wege zurück ins Leben für Kinder

Es ist ein Beben, welches das ganze Leben erschüttert. Wenn Mama und Papa plötzlich getrennte Wege gehen, bleibt für die Kleinsten kein Stein auf dem anderen. Während die Erwachsenen oft erleichtert über den Schlussstrich sind, sitzen Schock und Trauer bei den Kindern tief. Oft hoffen die Kleinen bis zuletzt auf ein Wunder, das es nicht gibt. Die Folgen sind fatal: „Manche zeigen Aggressionen, andere ziehen sich völlig zurück“, weiß Barbara Baumgartner, Landesleiterin von Rainbows-Tirol.