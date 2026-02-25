Filmbranche strauchelt: „Situation derzeit fatal“

Ein Aufatmen gibt es für heuer: Die Finanzierung für 2026 ist gesichert. Für 2027 schaut es anders aus. „Wir wissen nicht, was uns zur Verfügung stehen wird – womit wir wieder bei der fehlenden Planungssicherheit wären“, sagt sie. Für kleinere Produktionsfirmen sei die Situation aktuell „fatal“.