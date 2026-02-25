Kot-Attacken auf Frauen: „Tagelang Geruch in Nase“

Erschütternd: Nur wenige Tage, bevor die Serie an Angriffen gestartet hatte, suchte der Mann Hilfe in der Klinik Hietzing. Mit Suizidgedanken und massiven Drohungen wollte er in der Psychiatrie stationär aufgenommen werden – doch es kam nicht dazu. Laut einer Ärztin habe es keine medizinische Indikation für eine stationäre Aufnahme gegeben, zudem sei der Mann alkoholisiert gewesen. Auch die Polizei sah damals keine akute Gefährdung. Die Folge: Der 29-Jährige zückte ein Messer und drohte damit, sich und sein Umfeld zu verletzen.