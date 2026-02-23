Jubel in der Kurve! Große Emotionen bei Arnautovic

Was für ein emotionaler und erlösender Moment für Marko Arnautovic! Sein Traumtor beim 3:0-Derbysieg von Roter Stern Belgrad gegen den Erzrivalen Partizan ließ beim ÖFB-Teamspieler alle Dämme brechen. Auch nach dem Spiel feierte er mit den Fans in der Kurve. Die gegnerischen Fans sorgten hingegen für unschöne Szenen.