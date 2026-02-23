Vorteilswelt
Nach Eklat von Gegner

Jubel in der Kurve! Große Emotionen bei Arnautovic

Fußball International
23.02.2026 09:29
Marko Arnautovic war im Derby als Torschütze erfolgreich!
Marko Arnautovic war im Derby als Torschütze erfolgreich!(Bild: AFP/PEDJA MILOSAVLJEVIC)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Was für ein emotionaler und erlösender Moment für Marko Arnautovic! Sein Traumtor beim 3:0-Derbysieg von Roter Stern Belgrad gegen den Erzrivalen Partizan ließ beim ÖFB-Teamspieler alle Dämme brechen. Auch nach dem Spiel feierte er mit den Fans in der Kurve. Die gegnerischen Fans sorgten hingegen für unschöne Szenen. 

0 Kommentare

Der 36-jährige Wiener traf von knapp außerhalb des Strafraums zum 2:0 (56.), danach lief er sofort in die feiernde Fankurve. Die Erlösung war dem ÖFB-Kicker, der zuletzt auch schwierige Zeiten durchleben musste, deutlich anzusehen.

Ein wichtiger Sieg
Und auch nach Abpfiff der Partie wurde ersichtlich, welche Emotionen dieser Treffer bei Arnautovic freisetzte. Er ging vor der Fan-Tribüne auf die Knie, bekreuzigte sich, küsste das Vereinswappen und schlug sich mehrfach auf die Brust. 

Lesen Sie auch:
Marko Arnautovic
Sechstes Saisontor
Arnautovic trifft bei Derbysieg für Roter Stern
22.02.2026

Die Fans reagierten mit Applaus und Standing Ovations. Arnautovic wurde lange gefeiert. Für den Verein war der Derby-Sieg ein wichtiger Meilenstein auf dem Weg zur Meisterschaft. Man konnte damit den Vorsprung auf den Rivalen auf vier Punkte ausbauen.

Eklat von Partizan-Fans
Für Ärger sorgten hingegen die gegnerischen Fans. Diese hatten zu Beginn der zweiten Halbzeit einen Teil des Gästesektors angezündet. Die Partie wurde aber dennoch zu Ende gespielt. 

Fußball International
23.02.2026 09:29
Ähnliche Themen
Marko Arnautovic
Roter Stern BelgradÖFB
Traumtor
Loading
