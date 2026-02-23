Tokio: Besucher harrten stundenlang in Turm aus

Dritthöchstes Bauwerk der Welt und beliebte Sehenswürdigkeit

Der Tokyo Skytree, Tokios hochmodernes Wahrzeichen, war 2012 eröffnet worden. Er ist auch für ausländische Touristen eine der beliebtesten Sehenswürdigkeiten der japanischen Hauptstadt. Er ist nach dem Burj Khalifa in Dubai und dem Merdeka 118 in Kuala Lumpur das dritthöchste Bauwerk der Welt. Dass so ein Turm im hochgradig erdbebengefährdeten Japan errichtet wurde und das schwere Beben vom 11. März 2011 überstanden hatte, sei eine „bedeutende Botschaft an die Welt“, hatte ein Minister damals triumphiert.