Lift blieb stecken
Tokio: Besucher harrten stundenlang in Turm aus
Diesen Ausflug zum höchsten Fernsehturm der Welt in Tokio werden 20 Besucher wohl nicht so schnell vergessen. Auf dem Weg von der Aufsichtsplattform, die sich in schwindelerregender Höhe von 350 Metern befindet, blieb der Aufzug mit 20 Besuchern – darunter auch zwei Kinder – plötzlich stecken. Stundenlanges Ausharren war die Folge.
Der Grund für den plötzlichen Stillstand ist noch unbekannt. 30 Meter hätte der Lift noch benötigt, um die Besucher wieder sicher ins Erdgeschoß zu befördern. Doch dann begann eine extreme Geduldsprobe. Polizeibeamte und andere Helfer hielten mit den Eingeschlossenen telefonisch Kontakt, während sie nach einer Lösung suchten.
Verletzt wurde niemand
Die nächtliche Rettungsaktion glich einem Krimi. Zunächst konnte ein benachbarter Aufzug auf dieselbe Höhe des Aufzugs abgesenkt werden. Daraufhin wurden die Notausgänge beider Aufzüge geöffnet und eine Metallbrücke mit Handläufen zwischen den beiden etwas mehr als einen Meter voneinander entfernten Aufzügen angebracht. Über diese konnten die Eingeschlossenen schließlich mehr als fünf Stunden später in Sicherheit gebracht werden, berichtete der japanische Fernsehsender NHK. Verletzt wurde niemand.
Dritthöchstes Bauwerk der Welt und beliebte Sehenswürdigkeit
Der Tokyo Skytree, Tokios hochmodernes Wahrzeichen, war 2012 eröffnet worden. Er ist auch für ausländische Touristen eine der beliebtesten Sehenswürdigkeiten der japanischen Hauptstadt. Er ist nach dem Burj Khalifa in Dubai und dem Merdeka 118 in Kuala Lumpur das dritthöchste Bauwerk der Welt. Dass so ein Turm im hochgradig erdbebengefährdeten Japan errichtet wurde und das schwere Beben vom 11. März 2011 überstanden hatte, sei eine „bedeutende Botschaft an die Welt“, hatte ein Minister damals triumphiert.
