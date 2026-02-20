Vorteilswelt
Knapp, aber doch

Kraus trotz Viertelfinal-Out erstmals in Top-100

Tennis
20.02.2026 16:31
Sinja Kraus
Sinja Kraus(Bild: GEPA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Für Sinja Kraus ist zwar das WTA125-Turnier im portugiesischen Oeiras mit einer glatten Niederlage zu Ende gegangen, doch hat sie dennoch Grund zur Freude!

0 Kommentare

Die 23-jährige Wienerin machte im Viertelfinale gegen die Ukrainerin Daria Snigur bei einem 1:6, 0:6 in 55 Minuten nur ein Game. Aber im Live-Ranking behielt sie ihren erstmaligen Top-100-Rang als 99. und kann vorerst nur noch von einer Spielerin überholt werden.

Damit scheinen ab Montag mit Julia Grabher, der eingebürgerten Russin Anastasia Potapova und Kraus erstmals seit 2010 drei ÖTV-Spielerinnen in diesem Kreis auf. Damals waren dies Tamira Paszek, Yvonne Meusburger und Patricia Mayr-Achleitner.

Tennis
20.02.2026 16:31
