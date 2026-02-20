Kraus trotz Viertelfinal-Out erstmals in Top-100

Eisschnelllauf LIVE: Jeannine Rosner zeigt auf
Olympia-Ticker
Für Sinja Kraus ist zwar das WTA125-Turnier im portugiesischen Oeiras mit einer glatten Niederlage zu Ende gegangen, doch hat sie dennoch Grund zur Freude!
Die 23-jährige Wienerin machte im Viertelfinale gegen die Ukrainerin Daria Snigur bei einem 1:6, 0:6 in 55 Minuten nur ein Game. Aber im Live-Ranking behielt sie ihren erstmaligen Top-100-Rang als 99. und kann vorerst nur noch von einer Spielerin überholt werden.
Damit scheinen ab Montag mit Julia Grabher, der eingebürgerten Russin Anastasia Potapova und Kraus erstmals seit 2010 drei ÖTV-Spielerinnen in diesem Kreis auf. Damals waren dies Tamira Paszek, Yvonne Meusburger und Patricia Mayr-Achleitner.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.