Putins Reich: „Viele Russen leben in einer Blase“

Putin meidet Generalmobilmachung

Offizier Rentenberger führte an, dass viele geistig durch die Medien auf den Krieg vorbereitet worden seien. Putin rufe eine Erinnerung an den Zweiten Weltkrieg hervor – das Narrativ des großen Abwehrkrieges. „Dann kommt noch ein repressives System dazu – dann funktioniert das auch. Putin rekrutiert vor allem Männer aus Randgebieten und Berufssoldaten. Nicht in St. Petersburg oder Moskau, wo Reiche und Einflussreiche leben. In Russland ist auch keine Generalmobilmachung in Sicht, das will Putin vermeiden.“ Putins KGB-Vergangenheit habe sein Weltbild gefestigt, sagte Professor Mueller. Und ab den 2000er Jahren gab es Indizien, in welche Richtung er sich entwickeln würde.