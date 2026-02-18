Vorteilswelt
Friedensgespräche

Selenskyj beklagt starken Druck durch die USA

Außenpolitik
18.02.2026 11:12
Selenskyj hatte auch am Samstag bei der Münchner Sicherheitskonferenz bemängelt, die USA würden ...
Selenskyj hatte auch am Samstag bei der Münchner Sicherheitskonferenz bemängelt, die USA würden oft nur die Ukraine zu Zugeständnissen drängen.(Bild: AP/Mindaugas Kulbis)
Von krone.at

Unter dem Eindruck wachsender Spannungen hat in Genf der zweite Verhandlungstag zwischen der Ukraine, Russland und den USA begonnen. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj warf Washington vor, unverhältnismäßigen Druck auf Kiew auszuüben, um den seit vier Jahren andauernden Krieg zu beenden.

US-Präsident Donald Trump hatte die Ukraine in den vergangenen Tagen mehrfach öffentlich aufgefordert, Schritte für einen Erfolg der Verhandlungen zu unternehmen. Der US-Gesandte Steve Witkoff berichtete in den frühen Morgenstunden auf der Plattform X von „bedeutenden Fortschritten“. Beide Seiten hätten vereinbart, ihre Regierungen zu informieren und weiter an einer Einigung zu arbeiten.

Der ukrainische Verhandlungsführer Rustem Umerow erklärte, der erste Tag habe sich auf „praktische Fragen und die Mechanik möglicher Entscheidungen“ konzentriert. Aus russischen Kreisen verlautete dagegen, die sechsstündigen Gespräche in verschiedenen Formaten seien am Dienstag „sehr angespannt“ gewesen. Eine offizielle Stellungnahme der russischen Delegation lag zunächst nicht vor.

Am Eingang des Intercontinental Hotels während der Friedensgespräche in Genf
Am Eingang des Intercontinental Hotels während der Friedensgespräche in Genf(Bild: EPA/MARTIAL TREZZINI)

Selenskyj offen für Referendum zu Frontlinie
Selenskyj kann sich vorstellen, dass seine Landsleute einem Einfrieren des Konflikts an der aktuellen Frontlinie zustimmen könnten, wie er dem US-Nachrichtenportal „Axios“ erklärte. Ein solcher Volksentscheid könnte parallel zu Präsidentschaftswahlen abgehalten werden.

Gebietsaufgabe für Ukraine unmöglich
Einen von Russland geforderten Abzug der ukrainischen Truppen aus den noch von ihnen gehaltenen Teilen der östlichen Gebiete Luhansk und Donezk lehnte Selenskyj weiter ab. „Emotional werden die Menschen das niemals verzeihen. Niemals“, so der Staatschef zu „Axios“. Seine Landsleute würden nicht verstehen, warum sie zusätzliche Gebiete abgeben sollen. Selenskyj zufolge hat seine Regierung mit den Amerikanern vereinbart, dass jedes Abkommen eine Zustimmung der ukrainischen Bevölkerung per Referendum erfordert.

Das einzige direkte Aufeinandertreffen Selenskyjs mit Putin fand bei deutsch-französisch ...
Das einzige direkte Aufeinandertreffen Selenskyjs mit Putin fand bei deutsch-französisch vermittelten Verhandlungen 2019 in Paris statt. Die Beziehungen waren damals schon belastet.(Bild: AP/Vyacheslav Prokofyev)

Kommt es zu Gipfel mit Putin?
Der ukrainische Staatschef will die strittigen Gebietsfragen bevorzugt bei einem direkten Gipfeltreffen mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin lösen. Er habe der ukrainischen Delegation Anweisung gegeben, diese Frage in Genf anzusprechen. Der Kreml lehnt einen solchen Gipfel zwar nicht direkt ab, sprach aber mehrfach davon, dass eine derartige Zusammenkunft entsprechend vorbereitet werden müsse – und lässt kein Interesse an konkreten Vorbereitungen erkennen.

Trump hatte am Montag vor Journalisten gemahnt, die Ukraine solle „besser schnell an den Tisch kommen“. Selenskyj merkte im Axios-Interview an, dass seine Gespräche mit den US-Vermittlern Witkoff und Trumps Schwiegersohn Jared Kushner nicht von derselben Art von Druck geprägt seien wie die öffentlichen Einlassungen des Präsidenten.

Außenpolitik
18.02.2026 11:12
