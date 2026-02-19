Aschermittwochs-Reden: Wer hat Sie überzeugt?

Bierzelt-Stimmung, Heringsschmaus und scharfe Attacken: Von Ried über Klagenfurt bis Kobenz teilten die Parteispitzen ordentlich aus. Ob Kickls „Phönix“-Plan oder Stockers Ansagen zur Migration – die Stimmung war aufgeheizt. Welcher Politiker hat Ihrer Meinung nach gestern Abend den richtigen Ton getroffen?
Der politische Aschermittwoch 2026 stand ganz im Zeichen der kommenden Weichenstellungen. Während FPÖ-Chef Herbert Kickl gegen die „Einheitspartei“ wetterte und die „gute alte Zeit“ beschwor, nutzte Kanzler Christian Stocker die Bühne in Klagenfurt für eine harte Abgrenzung nach rechts und deutliche Worte zur Flüchtlingspolitik. Bei der SPÖ in der Steiermark versuchten Max Lercher und Daniel Fellner indes, parteiinterne Einigkeit zu demonstrieren und mit Bodenständigkeit zu punkten.
Welche Rede war für Sie am glaubwürdigsten? Wer hat die besten Lösungen für Österreichs Zukunft präsentiert und wer hat Ihrer Ansicht nach lediglich „gepoltert“, ohne tatsächliche Vorschläge zu liefern? Wir freuen uns auf Ihre Meinungen dazu in den Kommentaren!
