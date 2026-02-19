Aschermittwochs-Reden: Wer hat Sie überzeugt?

Der politische Aschermittwoch 2026 stand ganz im Zeichen der kommenden Weichenstellungen. Während FPÖ-Chef Herbert Kickl gegen die „Einheitspartei“ wetterte und die „gute alte Zeit“ beschwor, nutzte Kanzler Christian Stocker die Bühne in Klagenfurt für eine harte Abgrenzung nach rechts und deutliche Worte zur Flüchtlingspolitik. Bei der SPÖ in der Steiermark versuchten Max Lercher und Daniel Fellner indes, parteiinterne Einigkeit zu demonstrieren und mit Bodenständigkeit zu punkten.