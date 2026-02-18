17 Medaillen! Lamparter & Svancer machens möglich

Österreich holte am gestrigen Wettkampftag in Italien die Medaillen Nummer 16 und 17. Neben Silber für Johannes Lamparter sicherte sich Matej Svancer Bronze. Es waren jedoch nicht die einzigen Highlights bei den Olympischen Spielen. Flo Gröger blickte bei uns im krone.tv-Studio auf den erfolgreichen Wettkampftag zurück.