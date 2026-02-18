Vlhova zurück, aber mit „absolutem Trauerspiel“

Petra Vlhova ist zurück! Die Ski-Ausnahmekönnerin aus der Slowakei, die bereits in der Olympia-Teamkombi an den Start gegangen war, absolvierte am Mittwoch im Slalom ihr erstes Einzelrennen nach zweijähriger Verletzungspause. Dabei hatte sie jedoch zu kämpfen und kam völlig entkräftet und mit einem Rückstand von knapp drei Sekunden auf Mikaela Shiffrin (USA) im Ziel an.