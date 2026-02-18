Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Laut Medienbericht:

Lagarde zieht sich früher von EZB-Spitze zurück

Außenpolitik
18.02.2026 11:04
Christine Lagardes Amtszeit an der Spitze der EZB läuft noch bis Oktober 2027.
Christine Lagardes Amtszeit an der Spitze der EZB läuft noch bis Oktober 2027.(Bild: APA/dpa/Arne Dedert)
Porträt von krone.at
Von krone.at

EZB-Präsidentin Christine Lagarde wird einem Medienbericht zufolge voraussichtlich vorzeitig aus dem Amt scheiden. Es wird damit spekuliert, dass die Französin der französischen Regierung damit die Chance geben möchte, vor Emmanuel Macrons Präsidentschaftsende im kommenden Jahr noch eine wichtige finanzpolitische Entscheidung zu fällen.

0 Kommentare

Lagarde wolle ihren Posten vor der im April 2027 geplanten französischen Präsidentschaftswahl räumen, heißt es in einem Artikel der „Financial“ Times. Die Zeitung beruft sich dabei auf eine mit Lagardes Überlegungen vertraute Person.

Erfolgt der Wechsel an der EZB-Spitze früher als erwartet?
Erfolgt der Wechsel an der EZB-Spitze früher als erwartet?(Bild: AP/Michael Probst)

Letzte finanzpolitische Entscheidung vor Wandel in Frankreich?
Sie wolle Frankreichs Präsident Macron und dem deutschen Bundeskanzler Friedrich Merz die Gelegenheit geben, eine neue Spitze für die Europäische Zentralbank zu finden und damit ihre Politik abzusichern. Macron darf 2027 nach zwei aufeinanderfolgenden Amtszeiten nicht erneut antreten.

Lesen Sie auch:
Mit dem digitalen Euro will sich die EU von Amerika unabhängig machen.
Gegen US-Abhängigkeit
Finanzminister bringen digitalen Euro auf Schiene
17.02.2026
„Ruhiges Fahrwasser“
Starker Euro: EZB tastet Leitzins nicht an
05.02.2026
Nach Prozessende
Le Pen liebäugelt mit Präsidentschaftskandidatur
04.02.2026

Es wird gemunkelt, dass dieser Beschluss von der Angst geprägt wird, der nächste Präsident oder nächste Präsidentin könnte aus den Reihen der rechtspopulistischen Rassemblement National stemmen, die seit einiger Zeit in Umfragen vorne liegt und mit Gründerin Marine Le Pen gute Chancen hätte. Sie kämpft nach einer Verurteilung wegen Veruntreuung von EU-Geldern gegen eine Ämterverbot, welches ihr neben vier Jahren Haft (zwei Jahre Bewährung und die restliche Zeit Fußfesselregelung, Anm. d. Red.) und 100.000 Euro Geldstrafe auferlegt wurde. Derzeit läuft das Berufungsverfahren.

EZB-Sprecher dementiert: „Noch keine Entscheidung getroffen“
Laut „Financial Times“ hat Lagarde bereits mit Klaus Schwab, dem Gründer des Weltwirtschaftsforums, einen Wechsel an die Spitze der internationalen Organisation. Ein EZB-Sprecher erklärte in einer Reaktion auf den Artikel: „Lagarde konzentriere sich voll und ganz auf ihre Aufgabe und habe keine Entscheidung über das Ende ihrer Amtszeit getroffen.“

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Außenpolitik
18.02.2026 11:04
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Einsatzkräfte suchen im Gebiet Castle Peak nach verschütteten Skifahrern. 
„Äußerst gefährlich“
Zehn Skifahrer nach Lawine in Kalifornien vermisst
Bundeskanzler Friedrich Merz will mit Frankreich im Rahmen einer nuklearen Abschreckung ...
Nukleare Abschreckung
Merz schließt Beschaffung deutscher Atomwaffen aus
Abtransport erfolgte mit Sattelschlepper: Kolportiert werden mindestens 20 Tonnen an verendeten ...
Welse bis 1,70 Meter
Grausames Massensterben von Donaufischen in der Au
Löscharbeiten nach einem heftigen Luftschlag gegen die ukrainische Hauptstadt
Stütze für Ukraine
„Ohne Europas Hilfe hätte Putin längst gewonnen“
In der kubanischen Hauptstadt wird sehr viel Müll nicht mehr abgeholt.
System bricht zusammen
Auf Kuba hat selbst Müllabfuhr keinen Sprit mehr
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Oberösterreich
Motorradhersteller KTM steigt aus Partnerfirma aus
194.757 mal gelesen
Der Motorradhersteller aus dem Innviertel trennt sich von seinen Anteilen an der Designagentur ...
Olympia
Medaille Nummer 14! Gstrein rast zu Slalom-Silber
134.736 mal gelesen
Fabio Gstrein raste sensationell zu Olympia-Silber.
Wirtschaft
KiK schließt auch in Österreich weitere Filialen
116.461 mal gelesen
Krone Plus Logo
KiK schließt in Österreich Filialen.
Innenpolitik
Krankenkasse für Migranten wäre „Schuss ins Knie“
1434 mal kommentiert
Der oberösterreichische FPÖ-Chef Manfred Haimbuchner ließ mit einem Vorschlag aufhorchen, mit ...
Innenpolitik
Lieber keine lustigen Reden am Aschermittwoch
1215 mal kommentiert
Kanzler Stocker, FPÖ-Chef Kickl: Eine Pointe jagt die andere.
Außenpolitik
Russen sind „blind“: Ukrainer rücken plötzlich vor
1146 mal kommentiert
Die Ukrainer dürften einen vorläufigen Technologie-Vorteil ausgenutzt haben.
Mehr Außenpolitik
Laut Medienbericht:
Lagarde zieht sich früher von EZB-Spitze zurück
Millionen fürs Budget
Grüne nehmen 462 Luxuspensionisten ins Visier
Im Jahr 2020
USA werfen China heimlichen Atomwaffentest vor
Wehrpflicht-Debatte
Friedensschluss nach koalitionären Verwerfungen
Nukleare Abschreckung
Merz schließt Beschaffung deutscher Atomwaffen aus
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf