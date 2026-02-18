Lagarde zieht sich früher von EZB-Spitze zurück

Es wird gemunkelt, dass dieser Beschluss von der Angst geprägt wird, der nächste Präsident oder nächste Präsidentin könnte aus den Reihen der rechtspopulistischen Rassemblement National stemmen, die seit einiger Zeit in Umfragen vorne liegt und mit Gründerin Marine Le Pen gute Chancen hätte. Sie kämpft nach einer Verurteilung wegen Veruntreuung von EU-Geldern gegen eine Ämterverbot, welches ihr neben vier Jahren Haft (zwei Jahre Bewährung und die restliche Zeit Fußfesselregelung, Anm. d. Red.) und 100.000 Euro Geldstrafe auferlegt wurde. Derzeit läuft das Berufungsverfahren.