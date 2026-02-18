Grüne nehmen 462 Luxuspensionisten ins Visier

Für die Grünen ist diese Situation gerade in Zeiten der Budgetsanierung problematisch. Während „normale Pensionisten ihren Beitrag zur Budgetsanierung leisten müssen, bleiben Luxuspensionen und Politikerpensionen nahezu unberührt. Das gehört endlich geändert: Wer mehr hat, muss auch mehr beitragen“, so Koza. Deshalb fordern die Grünen erneut in einem Antrag, den sie am Dienstag im Ausschuss eingebracht haben, die Einführung einer „fairen Höchstgrenze, ab der eine Pension als Luxuspension gilt, inklusive entsprechender Sicherungsbeiträge“, sowie eine Ausweitung der Meldepflichten auf Ruhebezüge und Sonderpensionen.