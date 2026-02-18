Hund sorgt für Verwirrung im Skilanglauf-Bewerb

Während die Athletinnen im olympischen Sprintbewerb um Hundertstel kämpften, tauchte plötzlich ein Hund unbekannter Herkunft auf der Strecke auf und lief neben der kroatischen Starterin Tena Hadžić her. Fans und Kommentatoren staunten nicht schlecht, als der Vierbeiner mit hohem Tempo die Zielgerade hinunterpreschte und die letzten Läuferinnen der Runde auf spielerische Weise „verfolgte“.