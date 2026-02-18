Vorteilswelt
Giftköder in Neusiedl

Dank Frauchens richtiger Reaktion überlebt „Asha“

Burgenland
18.02.2026 11:00
So sahen die präparierten Köder aus.(Bild: zVg)
Porträt von Charlotte Barbara Titz
Von Charlotte Barbara Titz

In Neusiedl am See dürfte ein Tierhasser unterwegs sein. Auf einer Wiese nahe der Seesiedlung wurden Giftköder ausgelegt. Die Hündin einer Bewohnerin fraß einige davon. Zum Glück wusste das Frauchen, was zu tun ist. 

Anfangs war es wie immer: Die Neusiedlerin, die in den Häusern direkt am See wohnt, war mit ihrer Ridgeback-Hündin Asha spazieren. „Es war unser Abendspaziergang. Asha hat etwas gefressen und als ich geschaut habe, habe ich diese rosa Würstchen liegen sehen“, schildert sie. Da das nicht weit von ihrem Zuhause passierte, ging sie zurück und verabreichte ihrem Hund vorsichtshalber gleich Vitamin K. Und um alle Eventualitäten auszuschließen, fuhr sie auch mit dem Hund zum Tierarzt, wo ein Blutbild gemacht wurde.

Warum Vitamin K?

Vitamin K1 ist das essenzielle Gegenmittel bei Vergiftungen mit gerinnungshemmenden Rattengiften bei Hunden und Katzen. Es blockiert die Wirkung des Gifts, welches die Blutgerinnung stoppt. Eine sofortige, oft 3-wöchige Behandlung durch den Tierarzt ist notwendig, um innere Verblutung zu verhindern. 

Achtgeben, wenn der Hund etwas frisst!
Ihre Befürchtungen bewahrheiteten sich leider: Asha hatte Gift zu sich genommen. Durch ihre geistesgegenwärtige Reaktion wird die Hündin aber überleben. Ihr Appell an alle Hundebesitzer: Wenn jemand mit seinem Hund spazieren geht, achtgeben, ob das Tier etwas frisst.

Und gegebenenfalls schnellstmöglich zum Tierarzt fahren! Denn offensichtlich geht ein Hundehasser in Neusiedl um. Polizei und Gemeinde sind verständigt.

