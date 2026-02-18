Dank Frauchens richtiger Reaktion überlebt „Asha“

Anfangs war es wie immer: Die Neusiedlerin, die in den Häusern direkt am See wohnt, war mit ihrer Ridgeback-Hündin Asha spazieren. „Es war unser Abendspaziergang. Asha hat etwas gefressen und als ich geschaut habe, habe ich diese rosa Würstchen liegen sehen“, schildert sie. Da das nicht weit von ihrem Zuhause passierte, ging sie zurück und verabreichte ihrem Hund vorsichtshalber gleich Vitamin K. Und um alle Eventualitäten auszuschließen, fuhr sie auch mit dem Hund zum Tierarzt, wo ein Blutbild gemacht wurde.