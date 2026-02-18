Wehrdebatte zu Fasching

Maskiert werden sie wohl nicht gewesen sein, die Vertreter der drei Regierungsparteien, die sich am Faschingdienstag zu einem ersten Meinungsaustausch in Sachen Wehrdienstverlängerung getroffen haben.
EINERSEITS wissen wir, dass sie alle, von der Volkspartei über die Sozialdemokratie bis hin zu den Neos, darüber einig sind, dass die Republik die Landesverteidigung endlich ernst nehmen und das Bundesheer effizienter werden muss.
ANDERERSEITS scheint es doch einige Differenzen zu geben. Auf welche Weise und für wie lange der Wehrdienst verlängert werden soll, scheint zwischen den Koalitionären umstritten zu sein. Und vor allem die Verlängerung des Zivildienstes dürfte bei der SPÖ wegen ihrer linken Klientel, die ja häufig den Dienst mit der Waffe aus „Gewissensgründen“ verweigert, kritisch gesehen werden.
Für Meinungsverschiedenheiten wird wohl besonders des Kanzlers Vorstoß für eine Volksbefragung gesorgt haben. Eine solche wird nämlich sowohl von der militärischen Expertenkommission, die die Vorschläge für die Verlängerung des Wehrdienstes ausgearbeitet hat, als auch von den Neos dezidiert abgelehnt. Allzumal die Österreicher bei der Verlängerung des Wehrdienstes kurioserweise nicht über das „Ob“, sondern nur über das „Wie“ abstimmen sollen.
Da könnte dem Herrn Bundeskanzler möglicherweise doch noch der eine oder andere aus den Reihen der Regierungskoalition die lange Nase zeigen – auch nach Faschingsende.
