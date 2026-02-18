Wehrdebatte zu Fasching

ANDERERSEITS scheint es doch einige Differenzen zu geben. Auf welche Weise und für wie lange der Wehrdienst verlängert werden soll, scheint zwischen den Koalitionären umstritten zu sein. Und vor allem die Verlängerung des Zivildienstes dürfte bei der SPÖ wegen ihrer linken Klientel, die ja häufig den Dienst mit der Waffe aus „Gewissensgründen“ verweigert, kritisch gesehen werden.