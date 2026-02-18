Vorteilswelt
18.02.2026 11:39
Wer könnte solchen süßen Samtpfoten ein Haar krümmen?
Wer könnte solchen süßen Samtpfoten ein Haar krümmen?(Bild: Pfotenhilfe Lochen)
Porträt von Thomas Brauner
Von Thomas Brauner

Der jüngste Fall von Tierquälerei zeigt erneut, dass Strafen für diese schrecklichen Taten viel zu gering sind. Immer noch werden Tiere vor Gericht als eigene Kategorie zwischen Sache und Person gesehen und auch die Maximalstrafe in diesem Bereich ist mit zwei Jahren sehr niedrig angesetzt. Unsere Frage des Tages vom 18. Februar lautet daher: „Braucht es härtere Strafen für Tierquäler?“

0 Kommentare

Was halten Sie von den derzeit geltenden Tierschutzgesetzen? Glauben Sie, dass diese ausreichend formuliert sind, oder sollte hier dringend nachgebessert werden? Sind zwei Jahre Haft als Maximum für solche Vergehen ausreichend? Haben Sie das Gefühl, Tierquälerei wird immer noch verharmlost? Braucht es härtere Strafen für Tierquäler?

Teilen Sie Ihre Meinungen und Einschätzungen mit uns und der Community in den Kommentaren!

Forum
18.02.2026 11:39
