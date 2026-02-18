Bilgeri zieht Bilanz

„Trotz aller Hürden habe ich es allein geschafft“

18.02.2026 11:30
Ein ganz besonderer Höhepunkt beim diesjährigen Künstler-Heringsschmaus im Marchfelderhof: Reinhold Bilgeri steht als Special Guest auf der Bühne und feiert dabei ein beeindruckendes Jubiläum – 60 Jahre Bühnenkarriere. krone.tv hat den sympathischen Ausnahmekünstler zum Interview getroffen. 

