„Trotz aller Hürden habe ich es allein geschafft“

Ein ganz besonderer Höhepunkt beim diesjährigen Künstler-Heringsschmaus im Marchfelderhof: Reinhold Bilgeri steht als Special Guest auf der Bühne und feiert dabei ein beeindruckendes Jubiläum – 60 Jahre Bühnenkarriere. krone.tv hat den sympathischen Ausnahmekünstler zum Interview getroffen.