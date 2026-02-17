Befragung startet: Viel mehr Zeugen im U-Ausschuss

Einigung erfolgt

Nach dem vorläufigen Informationsstand dürfte jedoch eine Beamtin aufgrund einer Erkrankung für diesen Termin ausfallen. Ein wichtiger Punkt der Tagesordnung: Offiziell ist der Beschluss einer zweiten Ladungsliste mit insgesamt mehr als 30 Namen vorgesehen. Erfreut zeigt sich SPÖ-Klubobmann und Fraktionsführer Roland Fürst, dass „nach konstruktiven Gesprächen eine Einigung aller Parteien auf eine erweiterte, umfangreiche Zusammenstellung von Auskunftspersonen erfolgt ist“.

Widersprüchliche Aussagen

Spannung verspricht die zweite Befragungsrunde am Donnerstag. Dabei geht es um die Rolle des Revisionsverbandes für gemeinnützige Bauvereinigungen. Ein brisantes Thema könnten widersprüchliche Aussagen sein, die – wie berichtet – bereits seit Monaten für Aufsehen sorgen.