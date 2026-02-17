Vorteilswelt
„Neue Eisenstädter“

Befragung startet: Viel mehr Zeugen im U-Ausschuss

Burgenland
17.02.2026 16:25
Am Aschermittwoch sollen die ersten Auskunftspersonen befragt werden.
Am Aschermittwoch sollen die ersten Auskunftspersonen befragt werden.(Bild: Reinhard Judt)
Porträt von Karl Grammer
Von Karl Grammer

Die Phase der Vorbereitungen ist vorbei, jetzt wird es ernst. Am Aschermittwoch startet der Untersuchungsausschuss in der Causa der „Neuen Eisenstädter“ mit der Befragung der ersten Auskunftspersonen. Weiters soll von allen Fraktionen eine neue Ladungsliste beschlossen werden, angeführt sind insgesamt mehr als 30 Namen statt wie bislang acht.

0 Kommentare

Mit der Fastenzeit geht der U-Ausschuss im Kultur- und Kongresszentrum in Eisenstadt in die „heiße“ Phase. Zum Auftakt der Befragungen drehen sich die Themenkomplexe eher um fachliche, „trockene“ Materie wie Landesverwaltung, Strukturen, Zuständigkeiten und organisatorische Angelegenheiten. Ab 13 Uhr sollen zwei Mitarbeiterinnen der Verwaltung als Erste genaue Auskünfte erteilen.

Einigung erfolgt
Nach dem vorläufigen Informationsstand dürfte jedoch eine Beamtin aufgrund einer Erkrankung für diesen Termin ausfallen. Ein wichtiger Punkt der Tagesordnung: Offiziell ist der Beschluss einer zweiten Ladungsliste mit insgesamt mehr als 30 Namen vorgesehen. Erfreut zeigt sich SPÖ-Klubobmann und Fraktionsführer Roland Fürst, dass „nach konstruktiven Gesprächen eine Einigung aller Parteien auf eine erweiterte, umfangreiche Zusammenstellung von Auskunftspersonen erfolgt ist“.

Widersprüchliche Aussagen
Spannung verspricht die zweite Befragungsrunde am Donnerstag. Dabei geht es um die Rolle des Revisionsverbandes für gemeinnützige Bauvereinigungen. Ein brisantes Thema könnten widersprüchliche Aussagen sein, die – wie berichtet – bereits seit Monaten für Aufsehen sorgen.

„Mängel nicht festgestellt“
Im Oktober 2025 hatte der Österreichische Verband gemeinnütziger Bauvereinigungen – Revisionsverband in einer Aussendung mitgeteilt, dass „die in der jüngsten Sonderprüfung berichteten Mängel in den regelmäßig durchgeführten, gesetzlichen Prüfungen des Revisionsverbandes nicht festgestellt werden konnten“.

Gemeint ist die Sonderprüfung der „Neuen Eisenstädter“, die vom Land Burgenland in Auftrag gegeben worden war. Eine fragwürdige Rolle spielt in diesem Zusammenhang der Prüfbericht des Revisionsverbandes für das Geschäftsjahr 2023, der wiederum ganz andere Schlüsse zulässt. 

Burgenland
17.02.2026 16:25
Burgenland
