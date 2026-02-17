Die Narren gaben noch einmal richtig Gas

Beste Stimmung im Landessüden

Auch in Oberwart verwandelte sich die Innenstadt zur Partyzone. Auf einer Bühne gab es ein buntes Unterhaltungsprogramm. Gemeinsam wurde noch einmal so richtig auf den Putz gehaut. Ordentlich gefeiert wurde gestern auch in Güssing sowie in Marz – dort gab es den ersten Faschingsumzug seit 19 Jahren.