Die Narren gaben noch einmal richtig Gas

Gute Stimmung herrschte am Faschingsdienstag bei den Umzügen von Nord bis Süd. Das bunte Narrentreiben zog die Besucher in Massen an.
In Gols zeigte sich in der Früh der Wettergott noch schlecht gelaunt. Zuerst schneite es sanft. Als Bürgermeister Kilian Brandstätter, Vize Gerhard Playl und Amtmann Dieter Horvath mit einer Abordnung des Weinlandchors zur Tat schreiten wollten, drückte Petrus allerdings aufs Regenknöpfchen. Tapfer führte man den Rebschnitt in der Bundesländer Ronde aber trotzdem durch!
Großer Umzug in Deutschkreutz
Ein „Remmi Demmi“ gab es in Deutschkreutz am Vormittag zum Aufwärmen bei Winzer Walter Kirnbauer. Gemeinsam wurde auf das Faschingsfinale angestoßen. Am Nachmittag fand dann der große Umzug statt – die Stimmung war auch hier bestens.
Zu den Faschingshochburgen im Burgenland zählt traditionell Oberpullendorf. Die Gilde „Die Krebsler“. Beim Gasthaus Schlögl trafen sich die zahlreichen Teilnehmer und zogen im Anschluss fröhlich zum Hauptplatz. Danach wurden in den Lokalen der Bezirksstadt weitergefeiert.
Sonne in der Landeshauptstadt
In Eisenstadt meinte es der Wettergott gut mit dem Narrenvolk. Rechtzeitig zum Beginn des Umzugs kam die Sonne hervor und sorgte für prächtige Stimmung in der Fußgängerzone. Vom Schloss Esterhazy aus setzte sich der bunte Zug in Bewegung. Hunderte Besucher standen Spalier und winkten den zahlreichen Gruppen und Wägen mit ihren kreativen Verkleidungen begeistert zu.
Beste Stimmung im Landessüden
Auch in Oberwart verwandelte sich die Innenstadt zur Partyzone. Auf einer Bühne gab es ein buntes Unterhaltungsprogramm. Gemeinsam wurde noch einmal so richtig auf den Putz gehaut. Ordentlich gefeiert wurde gestern auch in Güssing sowie in Marz – dort gab es den ersten Faschingsumzug seit 19 Jahren.
